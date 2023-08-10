В ДТП в Абхазии погибла россиянка

«УАЗ» с туристами перевернулся в Абхазии
Автомобиль с туристами из России перевернулся в Абхазии. В результате ДТП скончалась гражданка России. Об этом сообщил директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия.
«К сожалению, погибла гражданка России 1959 года рождения», — заявил Багателия, его слова передает корреспондент РИА Новости. Он уточнил, что ДТП произошло на 24-м километре по дороге в Рицу, туристы перевернулись в автомобиле «УАЗ».
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