В ДТП в Абхазии погибла россиянка 10 августа 2023 в 18:18 Размер текста - 17 + «УАЗ» с туристами перевернулся в Абхазии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Автомобиль с туристами из России перевернулся в Абхазии. В результате ДТП скончалась гражданка России. Об этом сообщил директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия. «К сожалению, погибла гражданка России 1959 года рождения», — заявил Багателия, его слова передает корреспондент РИА Новости. Он уточнил, что ДТП произошло на 24-м километре по дороге в Рицу, туристы перевернулись в автомобиле «УАЗ». Автомобиль с туристами из России перевернулся в Абхазии. В результате ДТП скончалась гражданка России. Об этом сообщил директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия. «К сожалению, погибла гражданка России 1959 года рождения», — заявил Багателия, его слова передает корреспондент РИА Новости. Он уточнил, что ДТП произошло на 24-м километре по дороге в Рицу, туристы перевернулись в автомобиле «УАЗ». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям