В ДТП в Абхазии погибла россиянка

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Природа. Тюмень, машины, уаз, уазик, трасса, дорога, автомобили, буханка, осень
«УАЗ» с туристами перевернулся в Абхазии Фото:

Автомобиль с туристами из России перевернулся в Абхазии. В результате ДТП скончалась гражданка России. Об этом сообщил директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия.

«К сожалению, погибла гражданка России 1959 года рождения», — заявил Багателия, его слова передает корреспондент РИА Новости. Он уточнил, что ДТП произошло на 24-м километре по дороге в Рицу, туристы перевернулись в автомобиле «УАЗ».

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Автомобиль с туристами из России перевернулся в Абхазии. В результате ДТП скончалась гражданка России. Об этом сообщил директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия. «К сожалению, погибла гражданка России 1959 года рождения», — заявил Багателия, его слова передает корреспондент РИА Новости. Он уточнил, что ДТП произошло на 24-м километре по дороге в Рицу, туристы перевернулись в автомобиле «УАЗ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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