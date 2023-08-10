Екатеринбуржцы остались без воды из-за строителей

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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
Жители Широкой речки и Академического районов лишились горячей воды Фото:

Жители екатеринбургского микрорайона Широкая речка пожаловались на отсутствие воды. По данным URA.RU, все из-за аварии, произошедшей по вине строителей.

«Горячее водоснабжение отключили без предупреждений. Говорят, что по улице Удельная прорван водопровод. Жители соседних домов — №14, №11 и №9 жалуются на такую же проблему», — рассказал агентству житель дома на ул. Удельная, 12.

При этом собеседник URA.RU в городском «Водоканале» заявил, что количество пострадавших меньше. «Строители во время своих работ зацепили нашу трубу, идет серьезный излив. От этой трубы „питаются“ два дома. Рабочие уже на месте, к утру все будет восстановлено», — уточнил собеседник.

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Жители екатеринбургского микрорайона Широкая речка пожаловались на отсутствие воды. По данным URA.RU, все из-за аварии, произошедшей по вине строителей. «Горячее водоснабжение отключили без предупреждений. Говорят, что по улице Удельная прорван водопровод. Жители соседних домов — №14, №11 и №9 жалуются на такую же проблему», — рассказал агентству житель дома на ул. Удельная, 12. При этом собеседник URA.RU в городском «Водоканале» заявил, что количество пострадавших меньше. «Строители во время своих работ зацепили нашу трубу, идет серьезный излив. От этой трубы „питаются“ два дома. Рабочие уже на месте, к утру все будет восстановлено», — уточнил собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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