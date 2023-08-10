Екатеринбуржцы остались без воды из-за строителей

10 августа 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Жители Широкой речки и Академического районов лишились горячей воды Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители екатеринбургского микрорайона Широкая речка пожаловались на отсутствие воды. По данным URA.RU, все из-за аварии, произошедшей по вине строителей. «Горячее водоснабжение отключили без предупреждений. Говорят, что по улице Удельная прорван водопровод. Жители соседних домов — №14, №11 и №9 жалуются на такую же проблему», — рассказал агентству житель дома на ул. Удельная, 12. При этом собеседник URA.RU в городском «Водоканале» заявил, что количество пострадавших меньше. «Строители во время своих работ зацепили нашу трубу, идет серьезный излив. От этой трубы „питаются“ два дома. Рабочие уже на месте, к утру все будет восстановлено», — уточнил собеседник.

Жители екатеринбургского микрорайона Широкая речка пожаловались на отсутствие воды. По данным URA.RU, все из-за аварии, произошедшей по вине строителей. «Горячее водоснабжение отключили без предупреждений. Говорят, что по улице Удельная прорван водопровод. Жители соседних домов — №14, №11 и №9 жалуются на такую же проблему», — рассказал агентству житель дома на ул. Удельная, 12. При этом собеседник URA.RU в городском «Водоканале» заявил, что количество пострадавших меньше. «Строители во время своих работ зацепили нашу трубу, идет серьезный излив. От этой трубы „питаются“ два дома. Рабочие уже на месте, к утру все будет восстановлено», — уточнил собеседник.