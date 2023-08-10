10 августа 2023

В Перми мужчина угрожал детям ножом и пытался затащить в кусты

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети не пострадали Фото:

В Перми в микрорайоне Крохалева задержали мужчину, который пришел с ножом на игровую площадку и пытался увести детей в кусты. Об инциденте сообщили в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«Неадекватный мужчина с ножом пытался затащить детей в кусты. Инцидент произошел возле дома № 26 на улице Муромской, где дети играли. Кроме того, мужчина повредил ножом несколько припаркованных автомобилей», — сказано в telegram-канале.

В пресс-службе управления МВД по Пермскому краю прокомментировали, что мужчина не причинил детям никакого вреда. Его личность установлена и проводится проверка.

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В Перми в микрорайоне Крохалева задержали мужчину, который пришел с ножом на игровую площадку и пытался увести детей в кусты. Об инциденте сообщили в telegram-канале «Пермь с огоньком». «Неадекватный мужчина с ножом пытался затащить детей в кусты. Инцидент произошел возле дома № 26 на улице Муромской, где дети играли. Кроме того, мужчина повредил ножом несколько припаркованных автомобилей», — сказано в telegram-канале. В пресс-службе управления МВД по Пермскому краю прокомментировали, что мужчина не причинил детям никакого вреда. Его личность установлена и проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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