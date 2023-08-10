В Перми мужчина угрожал детям ножом и пытался затащить в кусты

Дети не пострадали
В Перми в микрорайоне Крохалева задержали мужчину, который пришел с ножом на игровую площадку и пытался увести детей в кусты. Об инциденте сообщили в telegram-канале «Пермь с огоньком».
«Неадекватный мужчина с ножом пытался затащить детей в кусты. Инцидент произошел возле дома № 26 на улице Муромской, где дети играли. Кроме того, мужчина повредил ножом несколько припаркованных автомобилей», — сказано в telegram-канале.
В пресс-службе управления МВД по Пермскому краю прокомментировали, что мужчина не причинил детям никакого вреда. Его личность установлена и проводится проверка.
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