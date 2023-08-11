Роспотребнадзор предупредил об опасных овощах и фруктах в уличных лавках ХМАО

Овощи и фрукты, которые продают в уличных лавках на стихийных рынках или с машин у дороги, могут быть опасны для здоровья. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по ХМАО.
«Опасно покупать продукты питания на стихийных рынках, с машин у дороги или в других не предназначенных для этих целей местах. Более того, у стихийных торговцев чаще всего нет медицинской книжки, не созданы условия для соблюдения элементарных правил личной гигиены. Они не могут предоставить документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность товара», — сообщили в Роспотребнадзоре в ответ на запрос агентства.
Покупатели могут просить у продавцов в лавках как документы, которые подтверждают безопасность продукции, так и достоверную информацию о ценах. «Если такой информации о товаре нет, то покупателю стоит задуматься, стоит ли вообще приобретать что-либо у такого продавца», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске жительница пожаловалась на продавцов, которые торгуют ягодами с машины. Женщина утверждает, что предприниматели обвешивают клиентов.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.