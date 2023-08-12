В ЯНАО горит более двух тысяч гектаров леса

13 августа 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Самая неблагоприятная пожарная обстановка в Надымском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Ямало-Ненецкого автономного округа на утро 13 августа действует восемь природных пожаров на площади 2015,9 га. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента природных ресурсов и экологии. «По состоянию на 10:00 часов 13 августа на территории ЯНАО действуют восемь пожаров на площади 2 015,9 га. На тушении задействовано 299 человек», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Наиболее неблагоприятная пожарная обстановка в Надымском районе. Там сейчас действует три пожара на площади 1023,5 га. В Пуровском районе спасатели тушат два возгорания на площади 4,4 га. В Тазовском, Шурышкарском и Ямальском районах зафиксировано по одному пожару. Площадь горения 3 га, 55 га и 930 га соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что 9 августа в ЯНАО действовало 13 лесных пожаров. Спасатели тушили возгорания на площади 2421 гектаров.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа на утро 13 августа действует восемь природных пожаров на площади 2015,9 га. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента природных ресурсов и экологии. «По состоянию на 10:00 часов 13 августа на территории ЯНАО действуют восемь пожаров на площади 2 015,9 га. На тушении задействовано 299 человек», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Наиболее неблагоприятная пожарная обстановка в Надымском районе. Там сейчас действует три пожара на площади 1023,5 га. В Пуровском районе спасатели тушат два возгорания на площади 4,4 га. В Тазовском, Шурышкарском и Ямальском районах зафиксировано по одному пожару. Площадь горения 3 га, 55 га и 930 га соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что 9 августа в ЯНАО действовало 13 лесных пожаров. Спасатели тушили возгорания на площади 2421 гектаров.