12 августа 2023
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В ЯНАО горит более двух тысяч гектаров леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла Курган. Курган, пожар, огонь, лесной пожар
Самая неблагоприятная пожарная обстановка в Надымском районе Фото:

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа на утро 13 августа действует восемь природных пожаров на площади 2015,9 га. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента природных ресурсов и экологии.

«По состоянию на 10:00 часов 13 августа на территории ЯНАО действуют восемь пожаров на площади 2 015,9 га. На тушении задействовано 299 человек», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

Наиболее неблагоприятная пожарная обстановка в Надымском районе. Там сейчас действует три пожара на площади 1023,5 га. В Пуровском районе спасатели тушат два возгорания на площади 4,4 га. В Тазовском, Шурышкарском и Ямальском районах зафиксировано по одному пожару. Площадь горения 3 га, 55 га и 930 га соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что 9 августа в ЯНАО действовало 13 лесных пожаров. Спасатели тушили возгорания на площади 2421 гектаров.

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа на утро 13 августа действует восемь природных пожаров на площади 2015,9 га. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента природных ресурсов и экологии. «По состоянию на 10:00 часов 13 августа на территории ЯНАО действуют восемь пожаров на площади 2 015,9 га. На тушении задействовано 299 человек», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Наиболее неблагоприятная пожарная обстановка в Надымском районе. Там сейчас действует три пожара на площади 1023,5 га. В Пуровском районе спасатели тушат два возгорания на площади 4,4 га. В Тазовском, Шурышкарском и Ямальском районах зафиксировано по одному пожару. Площадь горения 3 га, 55 га и 930 га соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что 9 августа в ЯНАО действовало 13 лесных пожаров. Спасатели тушили возгорания на площади 2421 гектаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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