В Свердловскую область завезли запрещенное к продаже челябинское масло

14 августа 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Продавать выпущенное масло запретили еще в июне, отозвав декларацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU На складе Екатеринбурга нашли сливочное масло сомнительного происхождения из Озерска Челябинской области. Декларация на продукт из-за нарушений была отозвана еще в июне, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям. «На товарном складе в Екатеринбурге были отобраны пробы сливочного масла из Озерска. Исследование показало несоответствие продукции требованиям безопасности. При этом декларация на это масло у производителя была отозвана еще в июне», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. В масле был фальсифицирован состав. Жиры были заменены на растительную основу и указывали на серьезные нарушения. Предприятию в Озерске предъявили предостережение и напомнили о необходимости изъять из оборота сомнительный продукт. Информацию направили в минсельхоз и межрегиональное управление №71 федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

На складе Екатеринбурга нашли сливочное масло сомнительного происхождения из Озерска Челябинской области. Декларация на продукт из-за нарушений была отозвана еще в июне, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям. «На товарном складе в Екатеринбурге были отобраны пробы сливочного масла из Озерска. Исследование показало несоответствие продукции требованиям безопасности. При этом декларация на это масло у производителя была отозвана еще в июне», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. В масле был фальсифицирован состав. Жиры были заменены на растительную основу и указывали на серьезные нарушения. Предприятию в Озерске предъявили предостережение и напомнили о необходимости изъять из оборота сомнительный продукт. Информацию направили в минсельхоз и межрегиональное управление №71 федерального медико-биологического агентства (ФМБА).