В Свердловскую область завезли запрещенное к продаже челябинское масло

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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, сливочное масло
Продавать выпущенное масло запретили еще в июне, отозвав декларацию Фото:

На складе Екатеринбурга нашли сливочное масло сомнительного происхождения из Озерска Челябинской области. Декларация на продукт из-за нарушений была отозвана еще в июне, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям.

«На товарном складе в Екатеринбурге были отобраны пробы сливочного масла из Озерска. Исследование показало несоответствие продукции требованиям безопасности. При этом декларация на это масло у производителя была отозвана еще в июне», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве.

В масле был фальсифицирован состав. Жиры были заменены на растительную основу и указывали на серьезные нарушения. Предприятию в Озерске предъявили предостережение и напомнили о необходимости изъять из оборота сомнительный продукт. Информацию направили в минсельхоз и межрегиональное управление №71 федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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На складе Екатеринбурга нашли сливочное масло сомнительного происхождения из Озерска Челябинской области. Декларация на продукт из-за нарушений была отозвана еще в июне, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям. «На товарном складе в Екатеринбурге были отобраны пробы сливочного масла из Озерска. Исследование показало несоответствие продукции требованиям безопасности. При этом декларация на это масло у производителя была отозвана еще в июне», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. В масле был фальсифицирован состав. Жиры были заменены на растительную основу и указывали на серьезные нарушения. Предприятию в Озерске предъявили предостережение и напомнили о необходимости изъять из оборота сомнительный продукт. Информацию направили в минсельхоз и межрегиональное управление №71 федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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