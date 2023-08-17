Шведские ученые назвали фактор защиты от девяти видов рака

Гетеборгский университет: высокая выносливость в молодости снижает риск рака в будущем

Развитая выносливость снижает риск появления онкологических заболеваний Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Способность человека на хорошем уровне выполнять аэробные упражнения в молодости уменьшает риск развития девяти видов рака в будущем. Об этом стало известно из исследования ученых из Гетеборгского университета в Швеции.

«Хорошая способность человека выполнять аэробные упражнения в молодом возрасте связана со снижением риска развития девяти видов рака в будущем», — передает результаты исследования «Ридус». Там добавили, что исследование проводилось на миллионе шведских призывников.

Эксперимент показал, что у мужчин с высокой кардиореспираторной выносливостью в молодости риск развития рака прямой кишки, поджелудочной железы, кишечника, головы и шеи, почек, желудка, пищевода, печени и легких был снижен. Регулярные физические упражнения могут помочь предотвратить развитие рака в будущем, но механизм этой связи до конца не изучен, заключили в исследовании.

Ранее стало известно, что для предотвращения онкологических заболеваний важно избегать определенных продуктов в рационе. Врач-диетолог Ксения Селезнева поделилась с URA.RU рекомендациями о том, какие продукты следует исключить для сохранения своего здоровья.