16 августа 2023

На Челябинск обрушилась гроза. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гроза с молнией. Челябинск, молния, гроза, челябинск
Раскаты грома и молнии сопровождаются дождем Фото:

В Челябинске 17 августа небо затянуло грозовыми тучами. Удары молнии сопровождает проливной дождь и ветер.

«Во второй половине дня 17 августа в Челябинске началась гроза. Густые тучи стали рассеиваться, но начался проливной дождь», — сообщает корреспондент URA.RU.

О том, что на регион обрушатся грозы сообщали челябинские синоптики. По прогнозам, непогода в регионе должна продолжиться до вечера четверга. Затем грозы и дожди вновь накроют Челябинскую область на выходных.

Гроза с молнией. Челябинск
Гроза началась в Челябинске во второй половине дня
Фото:

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В Челябинске 17 августа небо затянуло грозовыми тучами. Удары молнии сопровождает проливной дождь и ветер. «Во второй половине дня 17 августа в Челябинске началась гроза. Густые тучи стали рассеиваться, но начался проливной дождь», — сообщает корреспондент URA.RU. О том, что на регион обрушатся грозы сообщали челябинские синоптики. По прогнозам, непогода в регионе должна продолжиться до вечера четверга. Затем грозы и дожди вновь накроют Челябинскую область на выходных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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