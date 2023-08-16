Раскаты грома и молнии сопровождаются дождем
В Челябинске 17 августа небо затянуло грозовыми тучами. Удары молнии сопровождает проливной дождь и ветер.
«Во второй половине дня 17 августа в Челябинске началась гроза. Густые тучи стали рассеиваться, но начался проливной дождь», — сообщает корреспондент URA.RU.
О том, что на регион обрушатся грозы сообщали челябинские синоптики. По прогнозам, непогода в регионе должна продолжиться до вечера четверга. Затем грозы и дожди вновь накроют Челябинскую область на выходных.
Гроза началась в Челябинске во второй половине дня
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