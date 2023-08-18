Фанаты «Ариса» скандировали фамилию Путина после игры с украинским «Динамо»

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Игра Высшей лиги КВН «Встреча выпускников». Екатеринбург, болельщики, квн
Фанаты «Ариса» начали скандировать фамилию президента РФ Фото:

Болельщики греческого футбольного клуба «Арис» скандировали фамилию президента РФ Владимира Путина после поражения команды киевского «Динамо». Об этом пишет РИА Новости.

«Арис» проиграл в четверг «Динамо» в Бухаресте, после чего выбыл из турнира. После игры футболисты киевской команды показывали греческим болельщикам на трибунах жесты, а фанаты «Ариса» начали кричать «Путин!». Как отмечает агентство, после победы греческого клуба в первой игре, фанаты развернули плакат с текстом «Разгромите нацистов «Азова» (батальон признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России).

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Болельщики греческого футбольного клуба «Арис» скандировали фамилию президента РФ Владимира Путина после поражения команды киевского «Динамо». Об этом пишет РИА Новости. «Арис» проиграл в четверг «Динамо» в Бухаресте, после чего выбыл из турнира. После игры футболисты киевской команды показывали греческим болельщикам на трибунах жесты, а фанаты «Ариса» начали кричать «Путин!». Как отмечает агентство, после победы греческого клуба в первой игре, фанаты развернули плакат с текстом «Разгромите нацистов «Азова» (батальон признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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