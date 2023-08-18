Фанаты «Ариса» скандировали фамилию Путина после игры с украинским «Динамо»

Фанаты «Ариса» начали скандировать фамилию президента РФ
Болельщики греческого футбольного клуба «Арис» скандировали фамилию президента РФ Владимира Путина после поражения команды киевского «Динамо». Об этом пишет РИА Новости.
«Арис» проиграл в четверг «Динамо» в Бухаресте, после чего выбыл из турнира. После игры футболисты киевской команды показывали греческим болельщикам на трибунах жесты, а фанаты «Ариса» начали кричать «Путин!». Как отмечает агентство, после победы греческого клуба в первой игре, фанаты развернули плакат с текстом «Разгромите нацистов «Азова» (батальон признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России).
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