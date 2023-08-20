20 августа 2023

Вандалы проткнули надувной арт-объект на Тальковом Камне под Екатеринбургом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Тальков камень. Сысерть, природа урала, карьер, озеро тальков камень
Цветок успели испортить спустя два дня после его презентации Фото:

Вандалы проткнули надувной цветок на Тальковом Камне под Екатеринбургом от художницы Саши Фроловой. Арт-объект Floris Vitae представили 17 августа паблик-арт-программа «ЧО», однако в выходные работу уже испортили, из-за чего пришлось отменить экскурсию.

«В выходные надувная скульптура Саши Фроловой была на техобслуживании. Она пострадала от вандализма: кто-то из неравнодушных зрителей проткнул рукотворный цветок», — сообщили представители «ЧО» в своих соцсетях.

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«Цветок жизни» уже починили, но из-за повреждений пришлось перенести экскурсию, намеченную на 20 августа. «Мы приносим свои извинения всем посетителям парка „Бажовские места“, которые не смогли полюбоваться паблик-арт объектом Саши Фроловой в минувшие выходные. Вскоре мы объявим об экскурсиях на ближайшие выходные», — заявили организаторы туров.

В прошлый четверг команда паблик-арт-программы «ЧО» представила первый арт-объект на воде. Floris Vitae от знаменитой художницы Саши Фроловой появился на затопленном руднике Тальков Камень под Екатеринбургом. Устанавливать его помогала команда Тимы Ради.

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Вандалы проткнули надувной цветок на Тальковом Камне под Екатеринбургом от художницы Саши Фроловой. Арт-объект Floris Vitae представили 17 августа паблик-арт-программа «ЧО», однако в выходные работу уже испортили, из-за чего пришлось отменить экскурсию. «В выходные надувная скульптура Саши Фроловой была на техобслуживании. Она пострадала от вандализма: кто-то из неравнодушных зрителей проткнул рукотворный цветок», — сообщили представители «ЧО» в своих соцсетях. «Цветок жизни» уже починили, но из-за повреждений пришлось перенести экскурсию, намеченную на 20 августа. «Мы приносим свои извинения всем посетителям парка „Бажовские места“, которые не смогли полюбоваться паблик-арт объектом Саши Фроловой в минувшие выходные. Вскоре мы объявим об экскурсиях на ближайшие выходные», — заявили организаторы туров. В прошлый четверг команда паблик-арт-программы «ЧО» представила первый арт-объект на воде. Floris Vitae от знаменитой художницы Саши Фроловой появился на затопленном руднике Тальков Камень под Екатеринбургом. Устанавливать его помогала команда Тимы Ради.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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