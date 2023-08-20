Вандалы проткнули надувной цветок на Тальковом Камне под Екатеринбургом от художницы Саши Фроловой. Арт-объект Floris Vitae представили 17 августа паблик-арт-программа «ЧО», однако в выходные работу уже испортили, из-за чего пришлось отменить экскурсию.
«В выходные надувная скульптура Саши Фроловой была на техобслуживании. Она пострадала от вандализма: кто-то из неравнодушных зрителей проткнул рукотворный цветок», — сообщили представители «ЧО» в своих соцсетях.
«Цветок жизни» уже починили, но из-за повреждений пришлось перенести экскурсию, намеченную на 20 августа. «Мы приносим свои извинения всем посетителям парка „Бажовские места“, которые не смогли полюбоваться паблик-арт объектом Саши Фроловой в минувшие выходные. Вскоре мы объявим об экскурсиях на ближайшие выходные», — заявили организаторы туров.
В прошлый четверг команда паблик-арт-программы «ЧО» представила первый арт-объект на воде. Floris Vitae от знаменитой художницы Саши Фроловой появился на затопленном руднике Тальков Камень под Екатеринбургом. Устанавливать его помогала команда Тимы Ради.
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