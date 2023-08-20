Пермские власти согласовали дорожное шоу ЧВК «Вагнер»

Власти разрешили ЧВК «Вагнер» в Перми провести автопробег в День флага России

Автоколонна стартует в 11 утра от ТРЦ «Планета» Фото: Московец Илья © URA.RU

Администрация Перми согласовало проведение автопробега ЧВК «Вагнер» в городе в День государственного флага России 22 августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Автопробег, который запланирован на 22 августа, пройдет в честь празднования Дня государственного флага РФ. Ранее проведение мероприятия было согласовано», — пояснили в администрации Перми. По информации, размещенной в telegram-канале «Прикамские витязи», который связан с представителями «ЧВК Вагнер», автопробег начнется в 11 утра у ТРЦ «Планета».

«Приглашаем принять участие всех, кто поддерживает наших воинов, в автопробеге, пикете в честь Дня государственного флаги Российской Федерации 22 августа. Приветствуется символика и флаги России, Перми и края, группы „Вагнер“, воздушно-десантных войск, Росгвардии и других воинских формирований», — сказано в telegram-канале «Прикамские витязи». После сбора у ТРЦ колонна проследует по городу к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу, где состоится возложение цветов в память о павших воинах.

Ранее автопробег представители указанной частной военной компании провели в Перми в середине июня. Мероприятие также было согласовано с краевыми городскими властями.