В Екатеринбурге ветерана ЧВК «Вагнер» оштрафовали за организацию автопробега

15 августа 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Несанкционированный автопробег в поддержку бойцов «Вагнера» прошел в начале августа Фото: Московец Илья © URA.RU Ветерана ЧВК «Вагнер» оштрафовали после несогласованного автопробега в поддержку частной военной компании, который прошел в Екатеринбурге 5 августа. Сумма штрафа — 150 тысяч рублей, рассказал URA.RU представитель организации. «Оштрафовали ветерана компании „за повторное нарушение порядка участия в публичном мероприятии“. Штраф — 150 тысяч рублей», — поделился собеседник. Автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер» прошел в Екатеринбурге 5 августа. Автомобилисты с флагами частной военной компании встретились на парковке у гипермаркета OBI на Халтурина и поехали на Березовское кладбище, где находится Аллея героев ЧВК. Всего в колонне было несколько десятков машин. Как позднее сообщили в министерстве общественной безопасности Свердловской области, мероприятие не было согласовано. При этом источник URA.RU отмечает, что в МОБ знали о том, что автопробег состоится и не препятствовали.

Ветерана ЧВК «Вагнер» оштрафовали после несогласованного автопробега в поддержку частной военной компании, который прошел в Екатеринбурге 5 августа. Сумма штрафа — 150 тысяч рублей, рассказал URA.RU представитель организации. «Оштрафовали ветерана компании „за повторное нарушение порядка участия в публичном мероприятии“. Штраф — 150 тысяч рублей», — поделился собеседник. Автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер» прошел в Екатеринбурге 5 августа. Автомобилисты с флагами частной военной компании встретились на парковке у гипермаркета OBI на Халтурина и поехали на Березовское кладбище, где находится Аллея героев ЧВК. Всего в колонне было несколько десятков машин. Как позднее сообщили в министерстве общественной безопасности Свердловской области, мероприятие не было согласовано. При этом источник URA.RU отмечает, что в МОБ знали о том, что автопробег состоится и не препятствовали.