В Екатеринбурге ветерана ЧВК «Вагнер» оштрафовали за организацию автопробега

Ветерана ЧВК «Вагнер» оштрафовали после несогласованного автопробега в поддержку частной военной компании, который прошел в Екатеринбурге 5 августа. Сумма штрафа — 150 тысяч рублей, рассказал URA.RU представитель организации.
«Оштрафовали ветерана компании „за повторное нарушение порядка участия в публичном мероприятии“. Штраф — 150 тысяч рублей», — поделился собеседник.
Автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер» прошел в Екатеринбурге 5 августа. Автомобилисты с флагами частной военной компании встретились на парковке у гипермаркета OBI на Халтурина и поехали на Березовское кладбище, где находится Аллея героев ЧВК. Всего в колонне было несколько десятков машин. Как позднее сообщили в министерстве общественной безопасности Свердловской области, мероприятие не было согласовано. При этом источник URA.RU отмечает, что в МОБ знали о том, что автопробег состоится и не препятствовали.
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