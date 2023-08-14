14 августа 2023

В Екатеринбурге ветерана ЧВК «Вагнер» оштрафовали за организацию автопробега

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, чвк вагнер
Несанкционированный автопробег в поддержку бойцов «Вагнера» прошел в начале августа Фото:

Ветерана ЧВК «Вагнер» оштрафовали после несогласованного автопробега в поддержку частной военной компании, который прошел в Екатеринбурге 5 августа. Сумма штрафа — 150 тысяч рублей, рассказал URA.RU представитель организации.

«Оштрафовали ветерана компании „за повторное нарушение порядка участия в публичном мероприятии“. Штраф — 150 тысяч рублей», — поделился собеседник.

Автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер» прошел в Екатеринбурге 5 августа. Автомобилисты с флагами частной военной компании встретились на парковке у гипермаркета OBI на Халтурина и поехали на Березовское кладбище, где находится Аллея героев ЧВК. Всего в колонне было несколько десятков машин. Как позднее сообщили в министерстве общественной безопасности Свердловской области, мероприятие не было согласовано. При этом источник URA.RU отмечает, что в МОБ знали о том, что автопробег состоится и не препятствовали.

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Ветерана ЧВК «Вагнер» оштрафовали после несогласованного автопробега в поддержку частной военной компании, который прошел в Екатеринбурге 5 августа. Сумма штрафа — 150 тысяч рублей, рассказал URA.RU представитель организации. «Оштрафовали ветерана компании „за повторное нарушение порядка участия в публичном мероприятии“. Штраф — 150 тысяч рублей», — поделился собеседник. Автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер» прошел в Екатеринбурге 5 августа. Автомобилисты с флагами частной военной компании встретились на парковке у гипермаркета OBI на Халтурина и поехали на Березовское кладбище, где находится Аллея героев ЧВК. Всего в колонне было несколько десятков машин. Как позднее сообщили в министерстве общественной безопасности Свердловской области, мероприятие не было согласовано. При этом источник URA.RU отмечает, что в МОБ знали о том, что автопробег состоится и не препятствовали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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