ЧВК «Вагнер» провела новый несогласованный автопробег в Екатеринбурге

05 августа 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Колонну из порядка 50 машин заметили утром в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Утром 5 августа в Екатеринбурге ЧВК «Вагнер» провела второй несогласованный с властями автопробег. В министерстве общественной безопасности Свердловской области (МОБ) заявили, что заявки на проведение акции от организаторов не поступали. Предыдущий такой несогласованный автопробег был в конце мая. «По нашим данным, заявок на проведение автопробега не поступало», — заявили URA.RU в МОБ. При этом участникам акции не грозит никаких последствий. По данным источника в силовом ведомстве, участников автопробега не смогли задержать на месте. Автоколонну с флагами армии бизнесмена Евгения Пригожина 5 августа в Екатеринбурге заметили читатели URA.RU. По их словам, в составе колонны было около 50 машин. В предыдущий раз автопробег ЧВК «Вагнер» прошел в Екатеринбурге 28 мая. Свердловские власти пытались запретить автопробег, но не смогли.

Утром 5 августа в Екатеринбурге ЧВК «Вагнер» провела второй несогласованный с властями автопробег. В министерстве общественной безопасности Свердловской области (МОБ) заявили, что заявки на проведение акции от организаторов не поступали. Предыдущий такой несогласованный автопробег был в конце мая. «По нашим данным, заявок на проведение автопробега не поступало», — заявили URA.RU в МОБ. При этом участникам акции не грозит никаких последствий. По данным источника в силовом ведомстве, участников автопробега не смогли задержать на месте. Автоколонну с флагами армии бизнесмена Евгения Пригожина 5 августа в Екатеринбурге заметили читатели URA.RU. По их словам, в составе колонны было около 50 машин. В предыдущий раз автопробег ЧВК «Вагнер» прошел в Екатеринбурге 28 мая. Свердловские власти пытались запретить автопробег, но не смогли.