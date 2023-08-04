ЧВК «Вагнер» провела новый несогласованный автопробег в Екатеринбурге

Утром 5 августа в Екатеринбурге ЧВК «Вагнер» провела второй несогласованный с властями автопробег. В министерстве общественной безопасности Свердловской области (МОБ) заявили, что заявки на проведение акции от организаторов не поступали. Предыдущий такой несогласованный автопробег был в конце мая.
«По нашим данным, заявок на проведение автопробега не поступало», — заявили URA.RU в МОБ. При этом участникам акции не грозит никаких последствий. По данным источника в силовом ведомстве, участников автопробега не смогли задержать на месте.
Автоколонну с флагами армии бизнесмена Евгения Пригожина 5 августа в Екатеринбурге заметили читатели URA.RU. По их словам, в составе колонны было около 50 машин. В предыдущий раз автопробег ЧВК «Вагнер» прошел в Екатеринбурге 28 мая. Свердловские власти пытались запретить автопробег, но не смогли.
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