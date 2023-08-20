Основатель пермского фонда «Дедморозим» выиграл суд у Роскомнадзора

21 августа 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Доступ к странице Дмитрия Жебелева в соцсети «ВКонтакте» должен быть восстановлен Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основатель пермского благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев выиграл суд у Роскомнадзора. Он требовал прекратить блокировку его страницы в соцсети «ВКонтакте» и добился результата, пишут СМИ. «Суд встал на сторону основателя пермского благотворительного фонда „Дедморозим“ Дмитрия Жебелева. Иск о признании незаконным бездействие Роскомнадзора удовлетворен», — сообщает Properm.ru. Страницу Жебелева заблокировали по требованию Генпрокуратуры из-за дискредитации им ВС РФ. Он позже удалил данные публикации, но доступ к его аккаунту не восстановили. Тогда Жебелев подал в суд иск, так как, по его словам, бездействие Роскомнадзора влияет на сбор пожертвований для тяжелобольных детей, которым занимается «Дедморозим».

Основатель пермского благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев выиграл суд у Роскомнадзора. Он требовал прекратить блокировку его страницы в соцсети «ВКонтакте» и добился результата, пишут СМИ. «Суд встал на сторону основателя пермского благотворительного фонда „Дедморозим“ Дмитрия Жебелева. Иск о признании незаконным бездействие Роскомнадзора удовлетворен», — сообщает Properm.ru. Страницу Жебелева заблокировали по требованию Генпрокуратуры из-за дискредитации им ВС РФ. Он позже удалил данные публикации, но доступ к его аккаунту не восстановили. Тогда Жебелев подал в суд иск, так как, по его словам, бездействие Роскомнадзора влияет на сбор пожертвований для тяжелобольных детей, которым занимается «Дедморозим».