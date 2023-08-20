20 августа 2023

Основатель пермского фонда «Дедморозим» выиграл суд у Роскомнадзора

© Служба новостей «URA.RU»
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Основатель пермского благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев выиграл суд у Роскомнадзора. Он требовал прекратить блокировку его страницы в соцсети «ВКонтакте» и добился результата, пишут СМИ.

«Суд встал на сторону основателя пермского благотворительного фонда „Дедморозим“ Дмитрия Жебелева. Иск о признании незаконным бездействие Роскомнадзора удовлетворен», — сообщает Properm.ru.

Страницу Жебелева заблокировали по требованию Генпрокуратуры из-за дискредитации им ВС РФ. Он позже удалил данные публикации, но доступ к его аккаунту не восстановили. Тогда Жебелев подал в суд иск, так как, по его словам, бездействие Роскомнадзора влияет на сбор пожертвований для тяжелобольных детей, которым занимается «Дедморозим».

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Основатель пермского благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев выиграл суд у Роскомнадзора. Он требовал прекратить блокировку его страницы в соцсети «ВКонтакте» и добился результата, пишут СМИ. «Суд встал на сторону основателя пермского благотворительного фонда „Дедморозим“ Дмитрия Жебелева. Иск о признании незаконным бездействие Роскомнадзора удовлетворен», — сообщает Properm.ru. Страницу Жебелева заблокировали по требованию Генпрокуратуры из-за дискредитации им ВС РФ. Он позже удалил данные публикации, но доступ к его аккаунту не восстановили. Тогда Жебелев подал в суд иск, так как, по его словам, бездействие Роскомнадзора влияет на сбор пожертвований для тяжелобольных детей, которым занимается «Дедморозим».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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