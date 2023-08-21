В зоне спецоперации на Украине погиб 26-летний житель Пермского края

22 августа 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Прощание пройдет 24 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине погиб 26-летний житель города Верещагино (Пермский край) Александр Мошев. Он служил в армии по контракту с апреля 2023 года, сообщили в администрации Верещагинского городского округа в группе в соцсети «ВКонтакте». «Тяжелая весть: наш земляк младший сержант Александр Юрьевич Мошев погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Глубокие соболезнования родным и близким храброго бойца, отдавшего свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны. Скорбим», — сообщили в администрации. Боец был выпускников школы №2. Учился в многопрофильном техникуме по специальности «Помощник машиниста». После его окончания работал в ООО «ТД Монолит» и в подменном пункте г. Верещагино. Прощание состоится 24 августа в 10:00 по адресу: г. Верещагино, ул. Ульяновская, д. 140.

В ходе спецоперации на Украине погиб 26-летний житель города Верещагино (Пермский край) Александр Мошев. Он служил в армии по контракту с апреля 2023 года, сообщили в администрации Верещагинского городского округа в группе в соцсети «ВКонтакте». «Тяжелая весть: наш земляк младший сержант Александр Юрьевич Мошев погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Глубокие соболезнования родным и близким храброго бойца, отдавшего свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны. Скорбим», — сообщили в администрации. Боец был выпускников школы №2. Учился в многопрофильном техникуме по специальности «Помощник машиниста». После его окончания работал в ООО «ТД Монолит» и в подменном пункте г. Верещагино. Прощание состоится 24 августа в 10:00 по адресу: г. Верещагино, ул. Ульяновская, д. 140.