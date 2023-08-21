21 августа 2023

В зоне спецоперации на Украине погиб 26-летний житель Пермского края

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Возложение цветов к памятнику Дзержинского. Курган, гвоздики, возложение цветов
Прощание пройдет 24 августа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб 26-летний житель города Верещагино (Пермский край) Александр Мошев. Он служил в армии по контракту с апреля 2023 года, сообщили в администрации Верещагинского городского округа в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Тяжелая весть: наш земляк младший сержант Александр Юрьевич Мошев погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Глубокие соболезнования родным и близким храброго бойца, отдавшего свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны. Скорбим», — сообщили в администрации.

Боец был выпускников школы №2. Учился в многопрофильном техникуме по специальности «Помощник машиниста». После его окончания работал в ООО «ТД Монолит» и в подменном пункте г. Верещагино. Прощание состоится 24 августа в 10:00 по адресу: г. Верещагино, ул. Ульяновская, д. 140.

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В ходе спецоперации на Украине погиб 26-летний житель города Верещагино (Пермский край) Александр Мошев. Он служил в армии по контракту с апреля 2023 года, сообщили в администрации Верещагинского городского округа в группе в соцсети «ВКонтакте». «Тяжелая весть: наш земляк младший сержант Александр Юрьевич Мошев погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Глубокие соболезнования родным и близким храброго бойца, отдавшего свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны. Скорбим», — сообщили в администрации. Боец был выпускников школы №2. Учился в многопрофильном техникуме по специальности «Помощник машиниста». После его окончания работал в ООО «ТД Монолит» и в подменном пункте г. Верещагино. Прощание состоится 24 августа в 10:00 по адресу: г. Верещагино, ул. Ульяновская, д. 140.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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