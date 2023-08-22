22 августа 2023

Пермяка судят за изнасилование козы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Donna Olivia. Екатеринбург, коза, домашнее животное, козел
Насильника обвиняют в жестоком обращении с животными Фото:

Жителя поселка Щучье озеро Пермского края начали судить за изнасилование козы. Мужчину обвиняют в краже и жестоком обращении с животными.

«В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО. Дело слушается по двум статьям. Первое заседание назначено на 23 августа», — сообщил «КП-Пермь» руководитель станции скорой помощи для бездомных животных «Антидогхантер Zoohelp Пермь» Семен Филипповский.

В картотеке Октябрьского районного суда указано, что жителя Пермского края судят по 158 и 245 статьям УК РФ. Это кража и жестокое обращение с животными. Изнасилование козы произошло в ночь на 10 мая. После этого хозяйка животного обратилась в полицию и насильника задержали, но потом отпустили на свободу, предъявив ему лишь обвинение в краже козы.

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Жителя поселка Щучье озеро Пермского края начали судить за изнасилование козы. Мужчину обвиняют в краже и жестоком обращении с животными. «В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО. Дело слушается по двум статьям. Первое заседание назначено на 23 августа», — сообщил «КП-Пермь» руководитель станции скорой помощи для бездомных животных «Антидогхантер Zoohelp Пермь» Семен Филипповский. В картотеке Октябрьского районного суда указано, что жителя Пермского края судят по 158 и 245 статьям УК РФ. Это кража и жестокое обращение с животными. Изнасилование козы произошло в ночь на 10 мая. После этого хозяйка животного обратилась в полицию и насильника задержали, но потом отпустили на свободу, предъявив ему лишь обвинение в краже козы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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