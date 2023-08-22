Пермяка судят за изнасилование козы

Жителя поселка Щучье озеро Пермского края начали судить за изнасилование козы. Мужчину обвиняют в краже и жестоком обращении с животными.
«В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО. Дело слушается по двум статьям. Первое заседание назначено на 23 августа», — сообщил «КП-Пермь» руководитель станции скорой помощи для бездомных животных «Антидогхантер Zoohelp Пермь» Семен Филипповский.
В картотеке Октябрьского районного суда указано, что жителя Пермского края судят по 158 и 245 статьям УК РФ. Это кража и жестокое обращение с животными. Изнасилование козы произошло в ночь на 10 мая. После этого хозяйка животного обратилась в полицию и насильника задержали, но потом отпустили на свободу, предъявив ему лишь обвинение в краже козы.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.