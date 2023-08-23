23 августа 2023

Опекунше Далера Бобиева ужесточили статью из-за смерти ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, наумова вероника
Сама Наумова не признает вину в убийстве и утверждает, что 6-летний Далер умер случайно Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Опекунше шестилетнего Далера Бобиева, тело которого нашли в ее гараже, Веронике Наумовой ужесточили статью. Теперь ее обвиняют по статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью», сообщил URA.RU источник.

«Веронику Наумову обвиняют по статье „убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью“ (ст. 105, ч. 2 п. в, д УК РФ). Раньше ей вменяли просто „убийство“», — поделился собеседник.

Вероника Наумова с конца июня находится в СИЗО. 24 августа в Ленинском районном суде ей должны либо продлить, либо изменить меру пресечения. Наумову обвиняют в убийстве своего воспитанника, 6-летнего Далера Бобиева. О пропаже мальчика она заявила в конце июня, якобы ребенок имел проблемы с психикой и сбежал. Однако спустя три дня тело ребенка нашли в сумке в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Позже выяснилось, что ребенка убили еще в декабре 2022 года. Все новости этой громкой истории — в сюжете URA.RU.

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Опекунше шестилетнего Далера Бобиева, тело которого нашли в ее гараже, Веронике Наумовой ужесточили статью. Теперь ее обвиняют по статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью», сообщил URA.RU источник. «Веронику Наумову обвиняют по статье „убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью“ (ст. 105, ч. 2 п. в, д УК РФ). Раньше ей вменяли просто „убийство“», — поделился собеседник. Вероника Наумова с конца июня находится в СИЗО. 24 августа в Ленинском районном суде ей должны либо продлить, либо изменить меру пресечения. Наумову обвиняют в убийстве своего воспитанника, 6-летнего Далера Бобиева. О пропаже мальчика она заявила в конце июня, якобы ребенок имел проблемы с психикой и сбежал. Однако спустя три дня тело ребенка нашли в сумке в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Позже выяснилось, что ребенка убили еще в декабре 2022 года. Все новости этой громкой истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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