Опекунше Далера Бобиева ужесточили статью из-за смерти ребенка

24 августа 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Сама Наумова не признает вину в убийстве и утверждает, что 6-летний Далер умер случайно Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекунше шестилетнего Далера Бобиева, тело которого нашли в ее гараже, Веронике Наумовой ужесточили статью. Теперь ее обвиняют по статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью», сообщил URA.RU источник. «Веронику Наумову обвиняют по статье „убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью“ (ст. 105, ч. 2 п. в, д УК РФ). Раньше ей вменяли просто „убийство“», — поделился собеседник. Вероника Наумова с конца июня находится в СИЗО. 24 августа в Ленинском районном суде ей должны либо продлить, либо изменить меру пресечения. Наумову обвиняют в убийстве своего воспитанника, 6-летнего Далера Бобиева. О пропаже мальчика она заявила в конце июня, якобы ребенок имел проблемы с психикой и сбежал. Однако спустя три дня тело ребенка нашли в сумке в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Позже выяснилось, что ребенка убили еще в декабре 2022 года. Все новости этой громкой истории — в сюжете URA.RU.

Опекунше шестилетнего Далера Бобиева, тело которого нашли в ее гараже, Веронике Наумовой ужесточили статью. Теперь ее обвиняют по статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью», сообщил URA.RU источник. «Веронику Наумову обвиняют по статье „убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью“ (ст. 105, ч. 2 п. в, д УК РФ). Раньше ей вменяли просто „убийство“», — поделился собеседник. Вероника Наумова с конца июня находится в СИЗО. 24 августа в Ленинском районном суде ей должны либо продлить, либо изменить меру пресечения. Наумову обвиняют в убийстве своего воспитанника, 6-летнего Далера Бобиева. О пропаже мальчика она заявила в конце июня, якобы ребенок имел проблемы с психикой и сбежал. Однако спустя три дня тело ребенка нашли в сумке в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Позже выяснилось, что ребенка убили еще в декабре 2022 года. Все новости этой громкой истории — в сюжете URA.RU.