23 августа 2023

Самолет Utair, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за отказа приборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, utair, ютейр, ютэйр
У самолета Utair во время полета отказали приборы Фото:

Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Сургут- Иркутск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа высотометра — прибора для изменения высоты. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.

«Рейс UTA 137 авиакомпании Utair Сургут — Иркутск вернулся на аэродром вылета. Причина — временный отказ левого высотомера», — указано в публикации.

Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту имени Салманова (Сургут). На борту находились 74 пассажира.

Агентство направило в авиакомпанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что вылет самолета Utair из Тюмени задержали на пять часов. Причиной стала замена борта из-за технической неисправности воздушного судна.

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Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Сургут- Иркутск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа высотометра — прибора для изменения высоты. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. «Рейс UTA 137 авиакомпании Utair Сургут — Иркутск вернулся на аэродром вылета. Причина — временный отказ левого высотомера», — указано в публикации. Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту имени Салманова (Сургут). На борту находились 74 пассажира. Агентство направило в авиакомпанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что вылет самолета Utair из Тюмени задержали на пять часов. Причиной стала замена борта из-за технической неисправности воздушного судна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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