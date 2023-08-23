Самолет Utair, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за отказа приборов

Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Сургут- Иркутск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа высотометра — прибора для изменения высоты. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.
«Рейс UTA 137 авиакомпании Utair Сургут — Иркутск вернулся на аэродром вылета. Причина — временный отказ левого высотомера», — указано в публикации.
Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту имени Салманова (Сургут). На борту находились 74 пассажира.
Агентство направило в авиакомпанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что вылет самолета Utair из Тюмени задержали на пять часов. Причиной стала замена борта из-за технической неисправности воздушного судна.
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