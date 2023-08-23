23 августа 2023

В Сургуте открылись караоке-комнаты в стиле СССР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие караоке-бара "Голос Огонька". Екатеринбург, певица, караоке-бар
В Сургуте появилось новое пространство для развлечений в ночное время Фото:

Караоке-комнаты с интерьером эпохи советского союза открылись на территории бизнес-центра «Big time» в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил владелец заведения Алексей Гулякин.

«Караоке-комнаты „Гуляки“ — это своего рода вип-комнаты, которые относятся к фудхоллу в бизнес-центре. Пока что у нас их две. Одна стилизована под интерьер типичной советской квартиры, вторая — в современном стиле», — рассказал Алексей Гулякин.

Комнаты оборудованы современной караоке-системой c цифровыми микрофонами. В нее включены более 40 тысяч песен и видеоклипов. Музыкальная база обновляется каждый месяц.

Каждая комната рассчитана на компанию до десяти человек. Посетители также могут заказать еду и напитки из фудхолла, который расположен этажом выше.

Фото:


Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте открылась новая сеть чайных напитков «Гули Були», которая предлагает заменить кофе альтернативой. Владелец сети планирует занять позицию прямого конкурента на рынке кофеен.

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Караоке-комнаты с интерьером эпохи советского союза открылись на территории бизнес-центра «Big time» в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил владелец заведения Алексей Гулякин. «Караоке-комнаты „Гуляки“ — это своего рода вип-комнаты, которые относятся к фудхоллу в бизнес-центре. Пока что у нас их две. Одна стилизована под интерьер типичной советской квартиры, вторая — в современном стиле», — рассказал Алексей Гулякин. Комнаты оборудованы современной караоке-системой c цифровыми микрофонами. В нее включены более 40 тысяч песен и видеоклипов. Музыкальная база обновляется каждый месяц. Каждая комната рассчитана на компанию до десяти человек. Посетители также могут заказать еду и напитки из фудхолла, который расположен этажом выше. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте открылась новая сеть чайных напитков «Гули Були», которая предлагает заменить кофе альтернативой. Владелец сети планирует занять позицию прямого конкурента на рынке кофеен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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