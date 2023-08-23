Караоке-комнаты с интерьером эпохи советского союза открылись на территории бизнес-центра «Big time» в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил владелец заведения Алексей Гулякин.
«Караоке-комнаты „Гуляки“ — это своего рода вип-комнаты, которые относятся к фудхоллу в бизнес-центре. Пока что у нас их две. Одна стилизована под интерьер типичной советской квартиры, вторая — в современном стиле», — рассказал Алексей Гулякин.
Комнаты оборудованы современной караоке-системой c цифровыми микрофонами. В нее включены более 40 тысяч песен и видеоклипов. Музыкальная база обновляется каждый месяц.
Каждая комната рассчитана на компанию до десяти человек. Посетители также могут заказать еду и напитки из фудхолла, который расположен этажом выше.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте открылась новая сеть чайных напитков «Гули Були», которая предлагает заменить кофе альтернативой. Владелец сети планирует занять позицию прямого конкурента на рынке кофеен.
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