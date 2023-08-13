Сургутский ресторатор навязывают конкуренцию кофейням новым форматом заведений

В Сургуте открылась новая сеть чайных напитков «Гули Були», которая предлагает заменить кофе альтернативой. В перспективе владелец сети планирует занять позицию прямого конкурента на рынке кофеен. Об этом URA.RU сообщил ресторатор Алексей Гулякин.
«Вводим новый продукт — слоеный чай с кубиками „Гули Були“, прямой конкурент кофе. Этот продукт планируем продвигать по России и миру. Напиток натуральный, вегетарианский, не вредный», — рассказал Алексей Гулякин.
Продукт представляет собой чайный напиток с желейными кубиками из агар-агара собственного приготовления на основе натуральных фруктово-ягодных пюре, альтернативного молока и шести видов концентрированных свежезаваренных чаев. Сейчас точки «Гули Були» открыты в двух торговых центрах. Ресторатор планирует в Сургуте создать еще четыре таких заведения, а также запустить сеть в городах черноморского побережья.
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