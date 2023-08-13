13 августа 2023

Сургутский ресторатор навязывают конкуренцию кофейням новым форматом заведений

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, спа салон, релакс, чай из трав
Новая сеть намерена заменить кофе натуральным продуктом Фото:

В Сургуте открылась новая сеть чайных напитков «Гули Були», которая предлагает заменить кофе альтернативой. В перспективе владелец сети планирует занять позицию прямого конкурента на рынке кофеен. Об этом URA.RU сообщил ресторатор Алексей Гулякин.

«Вводим новый продукт — слоеный чай с кубиками „Гули Були“, прямой конкурент кофе. Этот продукт планируем продвигать по России и миру. Напиток натуральный, вегетарианский, не вредный», — рассказал Алексей Гулякин.

Продукт представляет собой чайный напиток с желейными кубиками из агар-агара собственного приготовления на основе натуральных фруктово-ягодных пюре, альтернативного молока и шести видов концентрированных свежезаваренных чаев. Сейчас точки «Гули Були» открыты в двух торговых центрах. Ресторатор планирует в Сургуте создать еще четыре таких заведения, а также запустить сеть в городах черноморского побережья.

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В Сургуте открылась новая сеть чайных напитков «Гули Були», которая предлагает заменить кофе альтернативой. В перспективе владелец сети планирует занять позицию прямого конкурента на рынке кофеен. Об этом URA.RU сообщил ресторатор Алексей Гулякин. «Вводим новый продукт — слоеный чай с кубиками „Гули Були“, прямой конкурент кофе. Этот продукт планируем продвигать по России и миру. Напиток натуральный, вегетарианский, не вредный», — рассказал Алексей Гулякин. Продукт представляет собой чайный напиток с желейными кубиками из агар-агара собственного приготовления на основе натуральных фруктово-ягодных пюре, альтернативного молока и шести видов концентрированных свежезаваренных чаев. Сейчас точки «Гули Були» открыты в двух торговых центрах. Ресторатор планирует в Сургуте создать еще четыре таких заведения, а также запустить сеть в городах черноморского побережья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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