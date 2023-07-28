В Минобороны РФ описали наступление ВСУ в Запорожской области

Минобороны: ВС РФ отразили попытки наступления ВСУ в Запорожской области
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ВС РФ уничтожили до 180 украинских военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки наступления в районах Работино и Успеновки в Запорожской области, однако российские войска отразили все атаки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВСУ продолжили попытки наступления в районах Работино и Успеновки в Запорожской области. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. Российскими силами были уничтожены до 180 украинских военных, пять танков, в том числе три Leopards, два французских колесных AMX и 17 БМП.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки наступления в районах Работино и Успеновки в Запорожской области, однако российские войска отразили все атаки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВСУ продолжили попытки наступления в районах Работино и Успеновки в Запорожской области. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. Российскими силами были уничтожены до 180 украинских военных, пять танков, в том числе три Leopards, два французских колесных AMX и 17 БМП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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