В Минобороны РФ описали наступление ВСУ в Запорожской области

ВС РФ уничтожили до 180 украинских военных
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки наступления в районах Работино и Успеновки в Запорожской области, однако российские войска отразили все атаки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВСУ продолжили попытки наступления в районах Работино и Успеновки в Запорожской области. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. Российскими силами были уничтожены до 180 украинских военных, пять танков, в том числе три Leopards, два французских колесных AMX и 17 БМП.
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