Страшная тайна вскрылась в семье опекуна, где воспитывался погибший Далер Бобиев

В семье опекуна погибшего Далера Бобиева уже умирал приемный ребенок

24 августа 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

В семье Вероники Наумовой ранее умер приемный ребенок из-за проблем с сердцем Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В семье опекуна Вероники Наумовой, которая обвиняется в гибели Далера Бобиева, уже умирал приемный ребенок. Девочка, которая была на попечительстве у семьи Наумовых, имела проблемы с сердцем. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился осведомленный источник. «В семье Вероники Наумовой, которая сейчас проходит по делу о смерти Далера в качестве обвиняемой, есть еще один страшный секрет. Оказывается, смерть приемного Далера была не единственной. Ранее в семье опекуна умерла годовалая девочка. Только тогда смерть не носила криминального характера. У девочки были проблемы с сердцем. В один из дней ребенку стало плохо. Малышку госпитализировали в медицинское учреждение, а потом девочка скончалась в больнице», — отметил источник URA.RU. До сих пор нет понимания, как ребенок оказался в семье Наумовой. «Дело в том, что девочка не была официально удочерена. Малышка была, как сама говорит Наумова, на „передержке“. Пробыв два дня в семье Наумовых, ребенок оказывается в больнице, а потом и вовсе умирает. В свете произошедших событий возникают вопросы: а точно ли сердце. И если сердце, то что стало, так скажем, триггером. На данный момент слишком много вопросов к семье и к ПДН», — резюмировал собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в управление социальной политики №25 по Чкаловскому району города Екатеринбурга. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Громкая история с поиском приемного ребенка произошла в Екатеринбурге в конце июня 2023 года. 26 июня приемная мать Далера Бобиева сообщила о пропаже мальчика. Тогда к поискам ребенка присоединились волонтеры, силовики и спасатели. Опекун мальчика Вероника Наумова также искала ребенка вместе со всеми. Однако утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Представители ПДН изъяли всех детей и поместили в социальное учреждение. Саму Веронику Наумову отправили в СИЗО до 26 августа. Позже родных детей Вероники забрал законный супруг, а родную сестру Далера, которая также воспитывалась в семье опекуна, оставил в госучреждении. Тогда мужчина заявил, что забирать сестру Далера он не будет. Министерство социальной политики региона начало вести поиски семьи для родной сестры Далера. Государство предлагает взять над девочкой опекунство или попечительство. Тем временем супруг Вероники Наумовой Александр сообщил, что разведется с женой. Однако позже выяснилось: никаких заявлений на развод мужчина не подавал и не собирается подавать. 24 августа в Ленинской суде города Веронике продлили меру пресечения еще на три месяца. Таким образом, Наумова пробудет в СИЗО до 26 ноября. Вся информация о поисках и похоронах Далера Бобиева — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В семье опекуна Вероники Наумовой, которая обвиняется в гибели Далера Бобиева, уже умирал приемный ребенок. Девочка, которая была на попечительстве у семьи Наумовых, имела проблемы с сердцем. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился осведомленный источник. «В семье Вероники Наумовой, которая сейчас проходит по делу о смерти Далера в качестве обвиняемой, есть еще один страшный секрет. Оказывается, смерть приемного Далера была не единственной. Ранее в семье опекуна умерла годовалая девочка. Только тогда смерть не носила криминального характера. У девочки были проблемы с сердцем. В один из дней ребенку стало плохо. Малышку госпитализировали в медицинское учреждение, а потом девочка скончалась в больнице», — отметил источник URA.RU. До сих пор нет понимания, как ребенок оказался в семье Наумовой. «Дело в том, что девочка не была официально удочерена. Малышка была, как сама говорит Наумова, на „передержке“. Пробыв два дня в семье Наумовых, ребенок оказывается в больнице, а потом и вовсе умирает. В свете произошедших событий возникают вопросы: а точно ли сердце. И если сердце, то что стало, так скажем, триггером. На данный момент слишком много вопросов к семье и к ПДН», — резюмировал собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в управление социальной политики №25 по Чкаловскому району города Екатеринбурга. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Громкая история с поиском приемного ребенка произошла в Екатеринбурге в конце июня 2023 года. 26 июня приемная мать Далера Бобиева сообщила о пропаже мальчика. Тогда к поискам ребенка присоединились волонтеры, силовики и спасатели. Опекун мальчика Вероника Наумова также искала ребенка вместе со всеми. Однако утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Представители ПДН изъяли всех детей и поместили в социальное учреждение. Саму Веронику Наумову отправили в СИЗО до 26 августа. Позже родных детей Вероники забрал законный супруг, а родную сестру Далера, которая также воспитывалась в семье опекуна, оставил в госучреждении. Тогда мужчина заявил, что забирать сестру Далера он не будет. Министерство социальной политики региона начало вести поиски семьи для родной сестры Далера. Государство предлагает взять над девочкой опекунство или попечительство. Тем временем супруг Вероники Наумовой Александр сообщил, что разведется с женой. Однако позже выяснилось: никаких заявлений на развод мужчина не подавал и не собирается подавать. 24 августа в Ленинской суде города Веронике продлили меру пресечения еще на три месяца. Таким образом, Наумова пробудет в СИЗО до 26 ноября. Вся информация о поисках и похоронах Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.