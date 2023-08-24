«Известия» узнали, что воруют из отелей туристы

«Известия»: туристы воруют из отелей халаты, сантехнику и игрушки для взрослых

По мнению сотрудников столичных гостиниц, краж в последнее время стало меньше Фото: Размик Закарян © URA.RU

Чаще всего из российских гостиниц туристы воруют халаты, зонты, вешалки и сантехнику. Об этом в интервью «Известиям» рассказали представители бизнеса.

«Тапочки стали оставлять — не берут с собой, а зонты „уходят“ регулярно. По-прежнему фигурируют в полицейских расследованиях халаты. Также в „группу риска“ попали вешалки. Беда гостиниц, расположенных рядом с аэропортами — хищение сантехники», — пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

Персонал регулярно не находит после отъезда постояльцев подставки и подносы для чайной станции, эта позиция — на втором месте по популярности после кражи пультов дистанционного управления телевизором.

Среди наиболее заметных краж — похищение игрушек для взрослых, их за деньги передали клиентам на временное пользование. Кроме того, собеседники издания рассказали о задержанном гражданине, который украл из номера отеля в Москве мини-холодильник и обогреватель.