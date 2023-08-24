24 августа 2023

«Известия» узнали, что воруют из отелей туристы

«Известия»: туристы воруют из отелей халаты, сантехнику и игрушки для взрослых
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, отель, гостиница, hyatt, хайат, гостиничный номер
По мнению сотрудников столичных гостиниц, краж в последнее время стало меньше Фото:

Чаще всего из российских гостиниц туристы воруют халаты, зонты, вешалки и сантехнику. Об этом в интервью «Известиям» рассказали представители бизнеса.

«Тапочки стали оставлять — не берут с собой, а зонты „уходят“ регулярно. По-прежнему фигурируют в полицейских расследованиях халаты. Также в „группу риска“ попали вешалки. Беда гостиниц, расположенных рядом с аэропортами — хищение сантехники», — пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

Персонал регулярно не находит после отъезда постояльцев подставки и подносы для чайной станции, эта позиция — на втором месте по популярности после кражи пультов дистанционного управления телевизором.

Среди наиболее заметных краж — похищение игрушек для взрослых, их за деньги передали клиентам на временное пользование. Кроме того, собеседники издания рассказали о задержанном гражданине, который украл из номера отеля в Москве мини-холодильник и обогреватель.

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Чаще всего из российских гостиниц туристы воруют халаты, зонты, вешалки и сантехнику. Об этом в интервью «Известиям» рассказали представители бизнеса. «Тапочки стали оставлять — не берут с собой, а зонты „уходят“ регулярно. По-прежнему фигурируют в полицейских расследованиях халаты. Также в „группу риска“ попали вешалки. Беда гостиниц, расположенных рядом с аэропортами — хищение сантехники», — пишут «Известия» со ссылкой на свои источники. Персонал регулярно не находит после отъезда постояльцев подставки и подносы для чайной станции, эта позиция — на втором месте по популярности после кражи пультов дистанционного управления телевизором. Среди наиболее заметных краж — похищение игрушек для взрослых, их за деньги передали клиентам на временное пользование. Кроме того, собеседники издания рассказали о задержанном гражданине, который украл из номера отеля в Москве мини-холодильник и обогреватель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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