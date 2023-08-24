24 августа 2023

В Челябинске на публичных слушаниях утвердили планировку строительства метротрамвая. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по метротрамваю и мосту по улице Энгельса. Челябинск, публичные слушания, проект метротрамвая
Метро появится в наиболее освоенной центральной широтной зоне Челябинска Фото:

В Челябинске на публичных слушаниях утвердили планировку строительства метротрамвая. Трасса предназначена для связи Северо-Западного района с центром города, а также с Тракторозаводским и Советским районами, сообщается в документации, опубликованной 25 августа 2023 года на сайте мэрии Челябинска.

«Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки с проектом межевания территории) линейного объекта „Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске“, проходящего по территории города Челябинска. Трасса предназначена для связи Северо-Западного района с центром города, а также с Тракторозаводским и Советским районами», — сообщается в документации.

Трасса была запроектирована по наиболее освоенной центральной широтной зоне Челябинска. Планируемое строительство будет осуществляться на линии «Север-Юг» протяженностью до 10 километров с глубиной остановочного пункта до 45 метров и на линии «Север-Восток» длинной до 7 километров с глубиной остановочного пункта до 15 метров.

На участке предусмотрено размещение пяти подземных станций и четырех остановочных комплексов с подземными пешеходными переходами и лестничными выходами, тоннелями между станциями, а также зданиями и сооружениями, входящими в инфраструктуру линии метротрамвая. Согласно документации, проектная площадь метро составит 142 га. Кроме того, запланировано строительство инженерных корпусов для эксплуатации объекта общей площадью 0,7 га. Инициатором проекта выступает «Челябинский метротрамвай».

На участке предусмотрено размещение пяти подземных станций и четырех остановочных комплексов с подземными пешеходными переходами и лестничными выходами, а также тоннелями между станциями
На участке предусмотрено размещение пяти подземных станций и четырех остановочных комплексов с подземными пешеходными переходами и лестничными выходами, а также тоннелями между станциями
Согласно документации, проектная площадь метро составит 142 га
Согласно документации, проектная площадь метро составит 142 га
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В Челябинске на публичных слушаниях утвердили планировку строительства метротрамвая. Трасса предназначена для связи Северо-Западного района с центром города, а также с Тракторозаводским и Советским районами, сообщается в документации, опубликованной 25 августа 2023 года на сайте мэрии Челябинска. «Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки с проектом межевания территории) линейного объекта „Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске“, проходящего по территории города Челябинска. Трасса предназначена для связи Северо-Западного района с центром города, а также с Тракторозаводским и Советским районами», — сообщается в документации. Трасса была запроектирована по наиболее освоенной центральной широтной зоне Челябинска. Планируемое строительство будет осуществляться на линии «Север-Юг» протяженностью до 10 километров с глубиной остановочного пункта до 45 метров и на линии «Север-Восток» длинной до 7 километров с глубиной остановочного пункта до 15 метров. На участке предусмотрено размещение пяти подземных станций и четырех остановочных комплексов с подземными пешеходными переходами и лестничными выходами, тоннелями между станциями, а также зданиями и сооружениями, входящими в инфраструктуру линии метротрамвая. Согласно документации, проектная площадь метро составит 142 га. Кроме того, запланировано строительство инженерных корпусов для эксплуатации объекта общей площадью 0,7 га. Инициатором проекта выступает «Челябинский метротрамвай».
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