Глава нового книжного фестиваля в Екатеринбурге раскрыл, была ли цензура при отборе авторов

Горенбург: авторов на «Красной строке» в Екатеринбурге не подвергали цензуре
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Пресс-конференция международного книжного фестиваля Красная строка. Екатеринбург, горенбург евгений
Горенбург подчеркнул, что культура и политика не могут идти в отрыве друг от друга Фото:

Политика должна появляться на культурных мероприятиях, уверен директор фестивалей «Ночи музыки» и «Красная строка» Евгений Горенбург. При этом организаторы не подвергли цензуре ни одного из участников нового книжного фестиваля в Екатеринбурге. Об этом глава фестивалей заявил во время пресс-конференции в креативном кластере «Домна».

«Культура и политика рядом идут. Это очень важно, тем более в наше непростое, напряженное время. И присутствие „ПоэZии русского лета“, мне кажется, необходимо. Мы занимаемся именно политикой», — сообщил Горенбург. Говоря о том, могут ли на книжном фестивале прозвучать высказывания оппозиционных авторов, глава «Красной строки» подчеркнул, что во время отбора писателей ни одного не запретила цензура.

Ранее стало известно, что на первом крупном книжном фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге пройдет презентация сборника «ПоэZия русского лета». На мероприятии будут присутствовать поэты, посвящающие свои произведения спецоперации на Украине: Анна Долгарева, Игорь Караулов, Анна Ревякина и Александр Пелевин. О том, что интересного представят на новом фестивале — в афише URA.RU.

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Политика должна появляться на культурных мероприятиях, уверен директор фестивалей «Ночи музыки» и «Красная строка» Евгений Горенбург. При этом организаторы не подвергли цензуре ни одного из участников нового книжного фестиваля в Екатеринбурге. Об этом глава фестивалей заявил во время пресс-конференции в креативном кластере «Домна». «Культура и политика рядом идут. Это очень важно, тем более в наше непростое, напряженное время. И присутствие „ПоэZии русского лета“, мне кажется, необходимо. Мы занимаемся именно политикой», — сообщил Горенбург. Говоря о том, могут ли на книжном фестивале прозвучать высказывания оппозиционных авторов, глава «Красной строки» подчеркнул, что во время отбора писателей ни одного не запретила цензура. Ранее стало известно, что на первом крупном книжном фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге пройдет презентация сборника «ПоэZия русского лета». На мероприятии будут присутствовать поэты, посвящающие свои произведения спецоперации на Украине: Анна Долгарева, Игорь Караулов, Анна Ревякина и Александр Пелевин. О том, что интересного представят на новом фестивале — в афише URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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