В Екатеринбург съедутся звезды СВО-поэзии

В Екатеринбурге на фестивале «Красная строка» презентуют сборник от Z-поэтов
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Открытие нового корпуса гимназии № 120. Екатеринбург, книги, литература, культура, учеба, школа, образование, бюст пушкина
В сборник вошли произведения 25 авторов, которые они создавали на протяжении последних восьми лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге пройдет презентация сборника «ПоэZия русского лета» на первом крупном книжном фестиваль «Красная строка» столицы Урала. На мероприятии будут присутствовать поэты, посвящающие свои произведения спецоперации на Украине: Анна Долгарева, Игорь Караулов, Анна Ревякина и Александр Пелевин. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

«В эту книгу вошли стихотворения и поэмы людей, которые стали авторами новой поэтической волны. Их голоса пронизаны болью и горечью потерь, и в то же время упорной надеждой, мужеством и непоколебимой верой в торжество правды и победы добра над злом», — говорится в анонсе фестиваля в telegram-канале.

Представлять книгу будут военный корреспондент, член Союза писателей РФ Анна Долгарева, лауреат Григорьевской поэтической премии Игорь Караулов, член Общественной палаты РФ Анна Ревякина и лауреат премии «Национальный бестселлер» за роман «Покров-17» Александр Пелевин. Мероприятие пройдет 27 августа в 14:15 на сцене «Татищев и Де Геннин».

Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 августа. В эти дни в центре города будет работать книжная ярмарка, пройдут презентации книг и лекции экспертов книжной индустрии. В конце мая этого года организаторы объявили, что к фестивалю появится многометровая скульптура в виде стопки книг

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В Екатеринбурге пройдет презентация сборника «ПоэZия русского лета» на первом крупном книжном фестиваль «Красная строка» столицы Урала. На мероприятии будут присутствовать поэты, посвящающие свои произведения спецоперации на Украине: Анна Долгарева, Игорь Караулов, Анна Ревякина и Александр Пелевин. Об этом сообщают организаторы фестиваля. «В эту книгу вошли стихотворения и поэмы людей, которые стали авторами новой поэтической волны. Их голоса пронизаны болью и горечью потерь, и в то же время упорной надеждой, мужеством и непоколебимой верой в торжество правды и победы добра над злом», — говорится в анонсе фестиваля в telegram-канале. Представлять книгу будут военный корреспондент, член Союза писателей РФ Анна Долгарева, лауреат Григорьевской поэтической премии Игорь Караулов, член Общественной палаты РФ Анна Ревякина и лауреат премии «Национальный бестселлер» за роман «Покров-17» Александр Пелевин. Мероприятие пройдет 27 августа в 14:15 на сцене «Татищев и Де Геннин». Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 августа. В эти дни в центре города будет работать книжная ярмарка, пройдут презентации книг и лекции экспертов книжной индустрии. В конце мая этого года организаторы объявили, что к фестивалю появится многометровая скульптура в виде стопки книг
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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