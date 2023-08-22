В Екатеринбург съедутся звезды СВО-поэзии

В Екатеринбурге пройдет презентация сборника «ПоэZия русского лета» на первом крупном книжном фестиваль «Красная строка» столицы Урала. На мероприятии будут присутствовать поэты, посвящающие свои произведения спецоперации на Украине: Анна Долгарева, Игорь Караулов, Анна Ревякина и Александр Пелевин. Об этом сообщают организаторы фестиваля.
«В эту книгу вошли стихотворения и поэмы людей, которые стали авторами новой поэтической волны. Их голоса пронизаны болью и горечью потерь, и в то же время упорной надеждой, мужеством и непоколебимой верой в торжество правды и победы добра над злом», — говорится в анонсе фестиваля в telegram-канале.
Представлять книгу будут военный корреспондент, член Союза писателей РФ Анна Долгарева, лауреат Григорьевской поэтической премии Игорь Караулов, член Общественной палаты РФ Анна Ревякина и лауреат премии «Национальный бестселлер» за роман «Покров-17» Александр Пелевин. Мероприятие пройдет 27 августа в 14:15 на сцене «Татищев и Де Геннин».
Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 августа. В эти дни в центре города будет работать книжная ярмарка, пройдут презентации книг и лекции экспертов книжной индустрии. В конце мая этого года организаторы объявили, что к фестивалю появится многометровая скульптура в виде стопки книг
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