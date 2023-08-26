В Общественном совете Рослесхоза призвали к реформе системы тушения пожаров

26 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

В России не хватает сил и средств на профилактику и обнаружение лесных пожаров, считает Антон Хлынов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Чтобы влиять на систему в охране леса и профилактике пожаров, как в нормативно-правом отношении, так и в контрольно-надзорных функциях, у Рослесхоза страны должно быть больше полномочий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эколог, эксперт Общественного совета Рослесхоза Антон Хлынов. «Основная проблема в обнаружении, в тушении лесных пожаров заключается в нехватке сил и средств. Это произошло потому, что у нас вся система лесного хозяйства, если говорить об управлении на земле, была передана по сути дела в частные руки. Существует структура федеральный Рослесхоз, у которой очень мало полномочий по влиянию на систему, даже в части нормативно-правого регулирования, уж не говоря о контрольно-надзорных функциях. Большая их часть передана в регионы, региональным ведомствам. Там существуют лесничества, которые выполняют контрольные, надзорные функции, но не хозяйственные. К сожалению, система пока заточена не сколько на охрану леса и воспроизводство его как природного ресурса, сохранение его как важнейшего средоформирующего, средостабилизирующего компонента биосферы, сколько на то, чтобы его больше сдать в аренду. Это чуть ли не один из главных показателей эффективности работы лесного комплекса. Плюс, конечно, отчеты по лесовосстановлению, по пожарам. Якобы тушим эффективно, было столько-то на начало года и летом сейчас меньше», — объяснил Антон Хлынов. По мнению эксперта Общественного совета Рослесхоза, отрасль лесного хозяйства требует реформирования. «Отрасль, конечно, требуют определенной реформы. Прежде всего, сферу нужно приземлить. Именно в части управления, не аренды, не рубок, не получения прибыли. А именно в части управления на земле», — подчеркнул Хлынов. Ранее директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил, что региональные власти боятся признавать истинный масштаб проблемы лесных пожаров. Причина этого — нежелание выглядеть негативно перед федеральными органами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы влиять на систему в охране леса и профилактике пожаров, как в нормативно-правом отношении, так и в контрольно-надзорных функциях, у Рослесхоза страны должно быть больше полномочий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эколог, эксперт Общественного совета Рослесхоза Антон Хлынов. «Основная проблема в обнаружении, в тушении лесных пожаров заключается в нехватке сил и средств. Это произошло потому, что у нас вся система лесного хозяйства, если говорить об управлении на земле, была передана по сути дела в частные руки. Существует структура федеральный Рослесхоз, у которой очень мало полномочий по влиянию на систему, даже в части нормативно-правого регулирования, уж не говоря о контрольно-надзорных функциях. Большая их часть передана в регионы, региональным ведомствам. Там существуют лесничества, которые выполняют контрольные, надзорные функции, но не хозяйственные. К сожалению, система пока заточена не сколько на охрану леса и воспроизводство его как природного ресурса, сохранение его как важнейшего средоформирующего, средостабилизирующего компонента биосферы, сколько на то, чтобы его больше сдать в аренду. Это чуть ли не один из главных показателей эффективности работы лесного комплекса. Плюс, конечно, отчеты по лесовосстановлению, по пожарам. Якобы тушим эффективно, было столько-то на начало года и летом сейчас меньше», — объяснил Антон Хлынов. По мнению эксперта Общественного совета Рослесхоза, отрасль лесного хозяйства требует реформирования. «Отрасль, конечно, требуют определенной реформы. Прежде всего, сферу нужно приземлить. Именно в части управления, не аренды, не рубок, не получения прибыли. А именно в части управления на земле», — подчеркнул Хлынов. Ранее директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил, что региональные власти боятся признавать истинный масштаб проблемы лесных пожаров. Причина этого — нежелание выглядеть негативно перед федеральными органами.