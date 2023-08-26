СК подтвердил смерть свердловского лидера ЧВК «Вагнер» Уткина. Видео

27 августа 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Следком подтвердил гибель командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Следственный комитет России подтвердил гибель в авиакатастрофе лидеров ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина из Асбеста и остальных восьми человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину разбился в Тверской области 23 августа. На борту, по данным Росавиации, были десять человек, среди них числились Пригожин и Уткин. «В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — пишет пресс-служба СК РФ в telegram-канале. Дмитрий Уткин является уроженцем Асбеста. Именно в его честь ЧВК «Вагнер» получила свое название — позывной Уткина был «герр Вагнер».

Следственный комитет России подтвердил гибель в авиакатастрофе лидеров ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина из Асбеста и остальных восьми человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину разбился в Тверской области 23 августа. На борту, по данным Росавиации, были десять человек, среди них числились Пригожин и Уткин. «В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — пишет пресс-служба СК РФ в telegram-канале. Дмитрий Уткин является уроженцем Асбеста. Именно в его честь ЧВК «Вагнер» получила свое название — позывной Уткина был «герр Вагнер».