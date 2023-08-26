Следственный комитет России подтвердил гибель в авиакатастрофе лидеров ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина из Асбеста и остальных восьми человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину разбился в Тверской области 23 августа. На борту, по данным Росавиации, были десять человек, среди них числились Пригожин и Уткин. «В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — пишет пресс-служба СК РФ в telegram-канале.
Дмитрий Уткин является уроженцем Асбеста. Именно в его честь ЧВК «Вагнер» получила свое название — позывной Уткина был «герр Вагнер».
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