26 августа 2023

СК подтвердил смерть свердловского лидера ЧВК «Вагнер» Уткина. Видео

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Памяти Пригожина и Уткина. Тюмень , чвк вагнер
Следком подтвердил гибель командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Следственный комитет России подтвердил гибель в авиакатастрофе лидеров ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина из Асбеста и остальных восьми человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину разбился в Тверской области 23 августа. На борту, по данным Росавиации, были десять человек, среди них числились Пригожин и Уткин. «В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — пишет пресс-служба СК РФ в telegram-канале.

Дмитрий Уткин является уроженцем Асбеста. Именно в его честь ЧВК «Вагнер» получила свое название — позывной Уткина был «герр Вагнер».

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Следственный комитет России подтвердил гибель в авиакатастрофе лидеров ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина из Асбеста и остальных восьми человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину разбился в Тверской области 23 августа. На борту, по данным Росавиации, были десять человек, среди них числились Пригожин и Уткин. «В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — пишет пресс-служба СК РФ в telegram-канале. Дмитрий Уткин является уроженцем Асбеста. Именно в его честь ЧВК «Вагнер» получила свое название — позывной Уткина был «герр Вагнер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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