Жительница Перми взыскала с застройщика сотни тысяч рублей

28 августа 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Неустойку пришлось взыскивать через суд Фото: Денис Моргунов © URA.RU Суд в Перми обязал застройщика выплатить местной жительнице более 600 тысяч рублей. Это компенсация неустойки и морального вреда за не сданную вовремя квартиру. Как рассказали в Пермском краевом суде, квартиру в ЖК «Арсенал» пермячка ждала больше положенного на год. «Жительница Перми купила квартиру в ЖК „Арсенал“, ключи от которой должна была получить в установленные договором купли-продажи сроки. Однако застройщик просрочил срок сдачи жилого помещения более чем на год», — говорится на сайте суда, который рассматривал спор между пермячкой и застройщиком. В итоге разбирательств суд пришел к выводу, застройщик нарушил права потребителя. С компании взыскали 500 тысяч рублей неустойки, 5000 рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 100 тысяч рублей.

Суд в Перми обязал застройщика выплатить местной жительнице более 600 тысяч рублей. Это компенсация неустойки и морального вреда за не сданную вовремя квартиру. Как рассказали в Пермском краевом суде, квартиру в ЖК «Арсенал» пермячка ждала больше положенного на год. «Жительница Перми купила квартиру в ЖК „Арсенал“, ключи от которой должна была получить в установленные договором купли-продажи сроки. Однако застройщик просрочил срок сдачи жилого помещения более чем на год», — говорится на сайте суда, который рассматривал спор между пермячкой и застройщиком. В итоге разбирательств суд пришел к выводу, застройщик нарушил права потребителя. С компании взыскали 500 тысяч рублей неустойки, 5000 рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 100 тысяч рублей.