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Жительница Перми взыскала с застройщика сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Неустойку пришлось взыскивать через суд Фото:

Суд в Перми обязал застройщика выплатить местной жительнице более 600 тысяч рублей. Это компенсация неустойки и морального вреда за не сданную вовремя квартиру. Как рассказали в Пермском краевом суде, квартиру в ЖК «Арсенал» пермячка ждала больше положенного на год.

«Жительница Перми купила квартиру в ЖК „Арсенал“, ключи от которой должна была получить в установленные договором купли-продажи сроки. Однако застройщик просрочил срок сдачи жилого помещения более чем на год», — говорится на сайте суда, который рассматривал спор между пермячкой и застройщиком.

В итоге разбирательств суд пришел к выводу, застройщик нарушил права потребителя. С компании взыскали 500 тысяч рублей неустойки, 5000 рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 100 тысяч рублей.

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Суд в Перми обязал застройщика выплатить местной жительнице более 600 тысяч рублей. Это компенсация неустойки и морального вреда за не сданную вовремя квартиру. Как рассказали в Пермском краевом суде, квартиру в ЖК «Арсенал» пермячка ждала больше положенного на год. «Жительница Перми купила квартиру в ЖК „Арсенал“, ключи от которой должна была получить в установленные договором купли-продажи сроки. Однако застройщик просрочил срок сдачи жилого помещения более чем на год», — говорится на сайте суда, который рассматривал спор между пермячкой и застройщиком. В итоге разбирательств суд пришел к выводу, застройщик нарушил права потребителя. С компании взыскали 500 тысяч рублей неустойки, 5000 рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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