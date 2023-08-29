Пермяк, избитый собутыльником, получит миллион рублей компенсации

Пермяк получит компенсацию за побои от собутыльника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми, пострадавший от побоев собутыльника после того, как заступился за его жену, получит больше миллиона рублей компенсации. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Подсудимый избил потерпевшего, когда тот заступился за его жену в ходе ссоры на почве совместного распития спиртных напитков. По приговору подсудимый должен выплатить потерпевшему в счет возмещения морального вреда 1 миллион 200 тысяч рублей», — указано в судебных материалах.

Злоумышленник долго бил собутыльника руками и ногами, в том числе, по голове и грудной клетке. В результате потерпевший получил переломы ребер и черепно-мозговую травму. По приговору суда агрессор получил пять лет колонии строгого режима. Также он будет выплачивать компенсацию пострадавшему.

Ранее житель Перми поругался со своим собутыльником из-за татуировок, после чего избил его до смерти. Мужчину посадили на восемь лет.