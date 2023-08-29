29 августа 2023

Пермяк, избитый собутыльником, получит миллион рублей компенсации

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Пермяк получит компенсацию за побои от собутыльника Фото:

Житель Перми, пострадавший от побоев собутыльника после того, как заступился за его жену, получит больше миллиона рублей компенсации. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Подсудимый избил потерпевшего, когда тот заступился за его жену в ходе ссоры на почве совместного распития спиртных напитков. По приговору подсудимый должен выплатить потерпевшему в счет возмещения морального вреда 1 миллион 200 тысяч рублей», — указано в судебных материалах.

Злоумышленник долго бил собутыльника руками и ногами, в том числе, по голове и грудной клетке. В результате потерпевший получил переломы ребер и черепно-мозговую травму. По приговору суда агрессор получил пять лет колонии строгого режима. Также он будет выплачивать компенсацию пострадавшему.

Ранее житель Перми поругался со своим собутыльником из-за татуировок, после чего избил его до смерти. Мужчину посадили на восемь лет.

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Житель Перми, пострадавший от побоев собутыльника после того, как заступился за его жену, получит больше миллиона рублей компенсации. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Свердловского районного суда Перми. «Подсудимый избил потерпевшего, когда тот заступился за его жену в ходе ссоры на почве совместного распития спиртных напитков. По приговору подсудимый должен выплатить потерпевшему в счет возмещения морального вреда 1 миллион 200 тысяч рублей», — указано в судебных материалах. Злоумышленник долго бил собутыльника руками и ногами, в том числе, по голове и грудной клетке. В результате потерпевший получил переломы ребер и черепно-мозговую травму. По приговору суда агрессор получил пять лет колонии строгого режима. Также он будет выплачивать компенсацию пострадавшему. Ранее житель Перми поругался со своим собутыльником из-за татуировок, после чего избил его до смерти. Мужчину посадили на восемь лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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