29 августа 2023

Глава СК РФ ждет доклад о челябинском поселке, в котором все лето нет воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин поставил ситуацию в поселке Иркускан на контроль Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки в поселке Иркускан (Челябинская область), жители которого все лето живут без воды. Как сообщает пресс-служба ведомства, ситуация поставлена на контроль.

«Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. И.о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Ахмеду Асхабову поручено представить доклад о ее ходе и результатах», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве отметили, что местные жители с июня жалуются на бездействие администрации. Не дождавшись решения проблемы, они обратились на единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России. В СКР по региону организована процессуальная проверка.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки в поселке Иркускан (Челябинская область), жители которого все лето живут без воды. Как сообщает пресс-служба ведомства, ситуация поставлена на контроль. «Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. И.о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Ахмеду Асхабову поручено представить доклад о ее ходе и результатах», — сообщает пресс-служба СК РФ. В ведомстве отметили, что местные жители с июня жалуются на бездействие администрации. Не дождавшись решения проблемы, они обратились на единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России. В СКР по региону организована процессуальная проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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