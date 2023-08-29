Глава СК РФ ждет доклад о челябинском поселке, в котором все лето нет воды

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки в поселке Иркускан (Челябинская область), жители которого все лето живут без воды. Как сообщает пресс-служба ведомства, ситуация поставлена на контроль.
«Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. И.о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Ахмеду Асхабову поручено представить доклад о ее ходе и результатах», — сообщает пресс-служба СК РФ.
В ведомстве отметили, что местные жители с июня жалуются на бездействие администрации. Не дождавшись решения проблемы, они обратились на единую многоканальную телефонную линию Информационного центра СК России. В СКР по региону организована процессуальная проверка.
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