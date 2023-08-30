Боец из ДНР планирует вернуться в строй после потери стоп. Видео

31 августа 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Боец из ДНР Владимир, потерявший в бою стопы, мечтает вернуться в строй Фото: Сергей Русанов © URA.RU Боец из Донецкой народной республики Владимир с позывным «Вайпер» потерял стопы в результате боевых действий. Военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU, что стремится вернуться в строй и продолжить защищать Родину. «Мы стояли между Марьинкой и Красногоровкой — шли дожди, ноги опухли и перестали что-либо чувствовать. А я тогда много работал и не обращал внимания на них — только когда ногти стали отслаиваться, пошел на эвакуацию. В больнице сказали, что ступни поздно спасать — теперь их нет. У меня есть желание вернуться, но понимаю, что впереди уже ничего не смогу сделать. Не смогу воевать, но могу обучать новобранцев или выполнять другую работу», — рассказал Владимир. Владимир до 2014 года печатал газеты, а с началом боевых действий поменял типографию на окоп. Служил механиком-водителем на БМП, командовал штурмовой группой, дослужился до младшего сержанта. В ходе СВО освобождал Мариуполь, где его в плечо ранил снайпер. После этого были бои за другие населенные пункты родного Донбасса. С декабря 2022 года Вайпер восстанавливается после операции в госпитале и учится заново ходить. «Надо, чтобы все зажило — а у меня правая нога кровоточит и на левой пятка болит. Но ничего, не плачем — что плакать, если все уже произошло? С самого начала поддерживают родные, близкие, приезжают друзья. Меня не бросили, со всеми нормально общаемся, смеемся и веселимся. Без юмора в армии даже в окопе не просидишь», — поделился боец. Прежде Владимир обучал курсантов в военном училище Донецка, где сам освоил БМП и с новыми знаниями вернулся в Пятую отдельную мотострелковую бригаду. Он стремительно восстанавливается, уже уверенно передвигается по территории военного госпиталя. По его словам, вернуться в действующую армию — теперь одна из его главных целей. «Надо защищать свою землю — не я к ним в гости пришел, они ко мне. Здесь мама, сестра, два племянника, сын семилетний в этом году пойдет в первый класс. По-другому не могу», — подытожил военнослужащий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боец из Донецкой народной республики Владимир с позывным «Вайпер» потерял стопы в результате боевых действий. Военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU, что стремится вернуться в строй и продолжить защищать Родину. «Мы стояли между Марьинкой и Красногоровкой — шли дожди, ноги опухли и перестали что-либо чувствовать. А я тогда много работал и не обращал внимания на них — только когда ногти стали отслаиваться, пошел на эвакуацию. В больнице сказали, что ступни поздно спасать — теперь их нет. У меня есть желание вернуться, но понимаю, что впереди уже ничего не смогу сделать. Не смогу воевать, но могу обучать новобранцев или выполнять другую работу», — рассказал Владимир. Владимир до 2014 года печатал газеты, а с началом боевых действий поменял типографию на окоп. Служил механиком-водителем на БМП, командовал штурмовой группой, дослужился до младшего сержанта. В ходе СВО освобождал Мариуполь, где его в плечо ранил снайпер. После этого были бои за другие населенные пункты родного Донбасса. С декабря 2022 года Вайпер восстанавливается после операции в госпитале и учится заново ходить. «Надо, чтобы все зажило — а у меня правая нога кровоточит и на левой пятка болит. Но ничего, не плачем — что плакать, если все уже произошло? С самого начала поддерживают родные, близкие, приезжают друзья. Меня не бросили, со всеми нормально общаемся, смеемся и веселимся. Без юмора в армии даже в окопе не просидишь», — поделился боец. Прежде Владимир обучал курсантов в военном училище Донецка, где сам освоил БМП и с новыми знаниями вернулся в Пятую отдельную мотострелковую бригаду. Он стремительно восстанавливается, уже уверенно передвигается по территории военного госпиталя. По его словам, вернуться в действующую армию — теперь одна из его главных целей. «Надо защищать свою землю — не я к ним в гости пришел, они ко мне. Здесь мама, сестра, два племянника, сын семилетний в этом году пойдет в первый класс. По-другому не могу», — подытожил военнослужащий.