ВС РФ уничтожили «Искандером» 30 иностранных инструкторов в зоне СВО

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Российская армия нанесла удар «Искандером» по военному полигону в Днепропетровской области
Российская армия нанесла удар «Искандером» по военному полигону в Днепропетровской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нанесли удар по полигону Новомосковский в Днепропетровской области, используя оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». В результате было уничтожено 30 иностранных инструкторов, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«Расчетом ОТРК 'Искандер-М' нанесен удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области. В результате удара были уничтожены до 30 иностранных инструкторов», — сказали ТАСС в ведомстве. Всего погибло 150 бойцов ВСУ. В министерстве отметили, что на этом военном полигоне проходили подготовку украинские солдаты из 157-й механизированной бригады.

Ранее ВС РФ уже использовали ОТРК «Искандер» для атак на стратегические объекты на Украине, в частности, на  мост в Одесской области, который имел важное значение для логистики ВСУ. По нему они передавали технику НАТО. В Минобороны РФ официально не подтверждали эту информацию.

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Российские военные нанесли удар по полигону Новомосковский в Днепропетровской области, используя оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». В результате было уничтожено 30 иностранных инструкторов, сообщило Министерство обороны Российской Федерации. «Расчетом ОТРК 'Искандер-М' нанесен удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области. В результате удара были уничтожены до 30 иностранных инструкторов», — сказали ТАСС в ведомстве. Всего погибло 150 бойцов ВСУ. В министерстве отметили, что на этом военном полигоне проходили подготовку украинские солдаты из 157-й механизированной бригады. Ранее ВС РФ уже использовали ОТРК «Искандер» для атак на стратегические объекты на Украине, в частности, на  мост в Одесской области, который имел важное значение для логистики ВСУ. По нему они передавали технику НАТО. В Минобороны РФ официально не подтверждали эту информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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