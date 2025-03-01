ВС РФ уничтожили «Искандером» 30 иностранных инструкторов в зоне СВО

Российские военные нанесли удар по полигону Новомосковский в Днепропетровской области, используя оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». В результате было уничтожено 30 иностранных инструкторов, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
«Расчетом ОТРК 'Искандер-М' нанесен удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области. В результате удара были уничтожены до 30 иностранных инструкторов», — сказали ТАСС в ведомстве. Всего погибло 150 бойцов ВСУ. В министерстве отметили, что на этом военном полигоне проходили подготовку украинские солдаты из 157-й механизированной бригады.
Ранее ВС РФ уже использовали ОТРК «Искандер» для атак на стратегические объекты на Украине, в частности, на мост в Одесской области, который имел важное значение для логистики ВСУ. По нему они передавали технику НАТО. В Минобороны РФ официально не подтверждали эту информацию.
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