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22:40
Адвокат экс-супруга Алсу рассказал о «совсем не мягком» разделе имущества. Видео
22:38
Всю технику Челябинска вывели на борьбу со снегом. Фото, видео
22:30
Грубый характер, суд из-за шутки, конфликт с «Аэрофлотом»: чем прославился резидент Comedy Club Илья Соболев
Зеленскому ищут «более сговорчивую замену»: что произошло в день третьей годовщины СВО
22:25
Трамп дал оценку переговорам с Россией по Украине
22:25
Axios: США и Украина нашли компромисс в сделке о минералах
22:20
Трамп рассказал о «серьезных обсуждениях» с Путиным
SHAMAN перепел хит «Алисы»: кто такой Константин Кинчев, в чем смысл песни
22:12
Экономист рассказал, как изменятся цены в российских магазинах
22:07
«Плечом к плечу»: ЛДПР формирует повестку, актуальную для всей страны
22:03
Южная Корея сняла часть ограничений с РФ
На «Розе Хутор» после схода лавины пропал турист: что известно о происшествии
22:01
На стройке еврейского центра в Перми рухнули перекрытия
22:01
Курганская область заняла 72-е место в России по закредитованности населения. Инфографика
1
22:00
Путь от «Счастливых дней» до «Груз 200»: 66 лет со дня рождения Алексея Балабанова
Путин показал, что не купится на уловки Трампа по Китаю
21:51
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
21:39
Второй ХК из Челябинской области вышел в плей-офф КХЛ
21:28
ЕР рассказала об итогах трехлетней гуманитарной миссии в новые регионы
Многодетные семьи и участники СВО получили право на новую льготу
21:28
Путин ответил на попытки разобщить христиан и мусульман
1
21:24
Рада еще раз попытается доказать нужность Зеленского
21:22
«Автомобилист» реабилитировался после разгромного поражения в КХЛ. Видео
Галустян, Барановская и Карякин разозлили Евросоюз: кто попал в новый санкционный список, реакция звезд
21:20
В кружавчиках, с кислинкой и скользкое «фу»: какие блины продают в Тюмени в Масленицу
21:03
ABC: Зеленскому хотят найти «более сговорчивую замену»
21:00
Директором депобразования Ямала стал варяг из Москвы, а в Таиланде потерялась журналистка: события дня
«Новые люди» готовятся к реваншу в Нижнем Новгороде
21:00
Генералы, богатые медики, мэры: чьи дети работают в свердловском заксобрании
20:58
Шумков против абортов, классы на карантине из-за ОРВИ, выговор мэру Панкратовой: главное за день
20:57
США высказались против антироссийской резолюции ООН
Чего добилась Россия за три года СВО
20:55
Два московских ВУЗа лишились лицензий
20:48
В Перми банки опровергли слухи об огромной комиссии при приеме старых долларов
20:46
Перевозчик вводит программу стажировки для водителей автобусов в Нижневартовске
Лавров поставил точку в вопросе по боевым действиям на Украине: что еще рассказал глава МИД
20:45
Челябинцы по льготным билетам смогут улететь в девять городов РФ
20:36
«Граждане СССР»* пытаются влиться в ряды коммунистов ХМАО. Видео
20:30
«Надо изолировать»: родители хоккеистов из Екатеринбурга заявили об избиении детей тренером. Видео
6
В Кремле обрадовались мнению Трампа о невиновности России в СВО: заявления Пескова 24 февраля
20:24
«Стас начал ругаться»: Зарубина раскрыла, что довело Пьеху на «Суперстаре!»
20:23
Скандал в Каменске-Уральском ломает карьеру шефу полиции: сорван перевод в ГУ МВД
20:17
В Сургуте временно закрылось модное кафе
Олимпийская чемпионка и филантроп: кто такая Кабаева, которая могла стать главным тренером РФ по гимнастике
20:16
В ХМАО «белые воротнички» переквалифицируются в рабочих
20:16
В Ноябрьске вручили первое удостоверение Ассоциации ветеранов СВО. Фото
20:15
Роспотребнадзор прокомментировал информацию о смертельной болезни в Конго
«Шевроны ВСУ мы свалили в кучу — знаете, как к мавзолею в 1945-м»
20:12
В челябинский магазин завезли незаконные семена для садоводов
20:11
59.RU: пермскую школьницу в Октябрьском изнасиловали трудные подростки
1
20:10
В ХМАО обвиняемый в захвате заложников пытается затянуть судебный процесс
Что вошло в новый пакет европейских санкций против РФ: запрет использования SWIFT, ограничения для самолетов
20:09
Жерар Депардье стал фигурантом нового дела во Франции
20:08
Филлеры вместо фитнеса: почему мужчины из Москвы вместо спорта выбирают косметологов
20:08
Свердловские депутаты спросят губернатора про мигрантов, экологию и бойцов СВО
Бывший священник завлек многодетных матерей и бойцов СВО в финансовую пирамиду: подробности преступления
20:07
В ХМАО участникам СВО дарили бензин на АЗС на 23 февраля. Фото
20:01
«Ледяной прием Макрона»: Трамп не вышел встречать французского президента, прибывшего на переговоры
7
19:54
Глава курганского округа Панкратова получила выговор
1
Как Россия совершила революцию в разработке беспилотников
19:51
Bloomberg: США грозятся сорвать заявление G7 по Украине
1
19:45
Курганские власти утвердили списки мест, которым угрожают пожары в 2025 году
19:40
В Петербурге появится новое производство климатических камер
После атаки украинских беспилотников на рязанском НПЗ начался пожар: карта СВО на 24 февраля
19:39
СК предъявил обвинения в мошенничестве врачам-мигрантам, обманувшим челябинку
1
19:38
Московский суд отказался от дела российского бойца, сдавшегося в плен ВСУ
19:31
Как на Ямале изготавливают рыбные консервы для космонавтов. Фоторепортаж
Кто такой Фридрих Мерц, который станет новым канцлером Германии: взгляды и отношение к России
19:30
От кабачков до манго: какие фрукты и овощи из Китая продают в Кургане. Фото
19:28
«Загазованности не заметил»: Лукашенко вспомнил поездку в Свердловск. Видео
19:28
Пасынок Сырского арендовал грузовик с российской символикой
1
В России стартовал месяц губернаторопада
19:27
В Тюмени проведут реконструкцию сквера, площади и аллеи. Фото
19:27
«Чихать хотел на всех»: Зарубина объяснила вылет Муромова из «Суперстара!»
2
19:23
Федеральные чиновники из ЯНАО подозреваются в присвоении двух млн рублей
19:22
Мигрантов, сдающих на права, проверят по специальному реестру
19:20
ЕС грозит санкциями иностранным компаниям, сотрудничающим с пермским аэропортом
19:20
Власти Сургута определились с дальнейшей судьбой морга-долгостроя
1
19:20
Пермяков зовут сортировать сухпайки в Нижний Новгород за 180 тысяч рублей
19:17
Кухарук открыл региональный чемпионат по профмастерству среди молодежи. Видео
19:16
Убитого ракетой ATACMS свердловского срочника похоронят с воинскими почестями
19:14
В Тюмени владельцы китайских машин несут непредвиденные расходы
1
19:10
В Челябинской области возбудили 31 дело из-за хранения оружия и взрывчатки
19:09
Петербургские казаки обсуждают возврат звания есаула Трампу
4
19:06
Юбилей Нового Уренгоя пройдет без анонсированного арт-центра «Газ»
19:04
На «Розе Хутор» после схода лавины пропал фрирайдер
19:00
Bloomberg: США будут содействовать долгосрочному миру
19:00
Курганцы пустились в пляс в первый день празднования Масленицы. Фото, видео
1
19:00
В стане пермских коммунистов обострился конфликт
18:58
Глава ФАДН России поздравил участников СВО в Ростовском госпитале
18:52
Крупный банк из Екатеринбурга отреагировал на санкции ЕС
1
18:52
Дума в ЯНАО рассмотрит проект, который сделает бюджет дефицитным на миллиарды рублей
18:51
В Прикамье захоронили останки бойца, погибшего при сражении на Халхин-Голе
18:48
«Волосы в еде и малюсенькая сосиска»: в ХМАО родители пожаловались на питание в школьной столовой
18:48
МИД России выставил Франции новые требования после взрыва у консульства
18:48
На сколько в ЯНАО выросла цена на продукты для приготовления блинов. Инфографика
18:48
Весенние каникулы у школьников в 2025 году: даты и продолжительность
18:46
Брендовые товары из ХМАО появились в продаже в аэропорту Шереметьево
18:45
Пермские власти сообщили о перевыполнении плана по ремонту дорог
1
18:39
Жители Копейска выступили против строительства нового микрорайона по проекту КРТ. Карта
18:39
Будущий канцлер Германии Мерц распереживался из-за контактов России и США
2
18:39
В Ноябрьске расширят центр для детей с нарушением речи
18:38
Евросоюз ввел санкции против 10 петербургских компаний
18:36
«Не наездишься»: в растущих микрорайонах Екатеринбурга отказываются строить больницы
18:33
В Курганской области 69 школьных классов закрыты на карантин из-за роста ОРВИ
18:32
Челябинцам выставляют квитанции за капремонт с долгом за 10 лет
18:32
Путин договорился с президентом Таджикистана о личной встрече
18:32
Аэропорт Кольцово попал под санкции Евросоюза
18:32
FT: США хотят уравнять действия России и Украины
18:30
Журналистку из ЯНАО потеряли в Таиланде
18:27
Зарубина — о возможном победителе «Суперстара»: на эстраде две дивы: я и Азиза
1
18:23
В последние дни зимы в Кургане ожидаются ночные морозы и снег
18:22
Россию ждет наплыв мигрантов из-за высоких зарплат в доставке
3
18:21
Мечта и реальность: смена профессии лишила петербурженку 168 тысяч рублей
18:17
В ХМАО снимут фильм о художнике Райшеве
18:15
Во «ВКонтакте» улучшили качество видео
18:09
Глава Ямала Артюхов вручил труженице тыла медаль от Путина
18:07
Челябинск из-за снегопада сковали 9-балльные пробки, взлетели цены на такси. Карта
18:07
Экс-замгубернатора ЯНАО и фигурантов дела о взятке оставляют в СИЗО
18:05
Пермская прокуратура требует отставки главы Кунгура
18:04
Что известно о многоквартирном доме, который продают за 70 миллионов в центре Кургана. Фото
18:03
В Челябинской области появится система мониторинга паводка
18:01
Британия ввела крупнейший пакет санкций против РФ
18:01
Хуснуллин рассказал, когда откроют «путинскую трассу» до Екатеринбурга
1
17:56
До Тюмени дотянется важная федеральная трасса
17:55
Школы и детские сады Пермского края массово ушли на карантин
17:53
На пермских дорогах появятся экраны с предупреждением о ДТП
17:51
Цены на комнаты в Челябинске за год взлетели на 29,5%
17:51
В ямальском селе потратят миллионы на проект нового кладбища
17:47
У матери, избившей до полусмерти сына в Екатеринбурге, забрали других детей
2
17:46
В порту Новороссийска затонуло научное судно «Ашамба»
17:45
Пермский зоопарк показал новое видео с новорожденным белым медведем
17:45
Евросоюз отнесся с недоверием к российскому газу
17:42
Тюменцы ринулись скупать книги Пушкина
17:42
Суд вынес приговор петербуржцу за убийства 25-летней давности. Видео
17:42
УЗПМ расширяет сотрудничество по поставке реагентов для «Сколково»
3
17:40
Курганцев приглашают написать ЕГЭ по математике в самой большой школе Кургана
17:39
Беременной, избившей сына до полусмерти в Екатеринбурге, грозит 10 лет тюрьмы
17:34
В Сочи сошла лавина, двое туристов в опасности
17:33
В ЯНАО перекрыли выезд из отдаленного поселка
17:32
Для жителей труднодоступных районов Тюменской области хотят повысить цены на проезд
17:30
В Шадринске школьники не могут попасть в трудовые отряды на фоне роста подростковой преступности
17:29
В Дагестане мать три дня держала на цепи изнасилованную дочь
5
17:28
Екатеринбургские банки попали под санкции ЕС
1
17:27
Генпрокуратура признала нежелательной сербскую НПО Russian Democratic Society
17:25
Ямальские танцоры покорили Екатеринбург. Фото
17:25
Сметана в Петербурге не прошла проверку
5
17:22
Бизнесменам рассказали, где в «Екатеринбург-Сити» обновили сеть
1
17:22
Врач рассказала, как стать одновременно правшой и левшой
17:20
Десятки команд курганских школьников сразятся в интеллектуальном турнире
17:19
«Опытные бизнесмены»: продюсер ответил, зачем Джигану и Самойловой коза с коровой
2
17:17
Челябинцы увлеклись покупкой китайских машин трех известных марок
17:13
С улиц Тюмени исчезнут разноцветные автобусы
2
17:13
Что известно о матери из Екатеринбурга, которая избила до полусмерти грудничка
17:11
Российские автошколы начнут отчитываться о своей эффективности
3
17:09
На заводе в Краснокамске устроили концерт музыканты оркестра Мариинки
17:08
Сколько в Тюмени стоит приготовить блины на Масленицу
17:07
Участник пыток над студентками в Каменске-Уральском обжалует арест. Видео
2
17:06
В Тюмени экстренно сел самолет из Уфы в Нижневартовск
17:03
Куда бежать екатеринбуржцам, если закроется «Светофор»: список экстрадешевых магазинов
17:01
Курганских бизнесменов атаковали аферисты, вымогающие данные работников
17:00
В гимназии Кургана класс со скандальным учеником в ходе проверки ушел на дистант
6
16:56
Верховная рада не смогла продлить президентство Зеленского
7
16:53
Пермский стратегический завод получил убытки на миллиард рублей
16:50
Самолет из Петербурга не может совершить посадку в Сочи из-за снега
16:46
Участок зимника между селами Ямала откроют для движения
16:45
Где в Кургане попробовать необычные блины на Масленицу
1
16:44
На Челябинск обрушилась метель. Фото, видео
2
16:43
В ЯНАО за прилавком известного сетевика разливали не то пивко
16:43
Челябинские трассы засыпает снегом. Видео
16:42
В Петербурге мошенник довел до самоубийства 17-летнего подростка. Видео
1
16:41
Мэрия Златоуста запретила бывшему казначею ОПГ Морозова вырубать сквер
16:40
Ходули, ящики и слезы: кто покинул шоу «Выжить в Самарканде» в 6 выпуске
16:38
Банда мучила друга, показавшего МВД видео с пытками девушек в Каменске-Уральском
5
16:36
Мэр Перми анонсировал открытие школы олимпийского резерва
16:36
Reuters: саперы завершили работу на месте взрыва в Марселе
16:36
В Челябинске появится новая дорога. Карта
16:35
Бастрыкин потребовал доклад по вымогательству денег у челябинского подростка
16:33
Власти ХМАО оценили, как изменится число детей мигрантов в школах из-за нового закона
16:24
Тюменцев зовут работать на заводы за сотни тысяч рублей
16:24
Дирекция выставки достижений «Россия» попала под санкции ЕС
16:24
С челябинской фирмы, связанной с ОПГ дорожников, требуют 48 млн рублей
16:24
Ямальцы отметили День оленевода: что понравилось и не понравилось надымчанам
16:23
Аналитики отметили рекордный разрыв цен между новостройками и вторичкой в Перми
16:22
Два кафе продают под снос на трассе в Кургане. Фото
1
16:21
Украина и США перешли к последней стадии переговоров по минералам
1
16:19
Росавиация опровергла информацию об открытии аэропортов
16:15
Жителей ХМАО зовут разгружать сникерсы за зарплату в 300 тысяч рублей
16:10
Все свердловские магазины «Светофор» провалили проверку Роспотребнадзора
16:06
Курганская ГАИ показала место смертельного ДТП с грузовиком на трассе. Видео
1
16:03
Челябинцы удивили депутата Госдумы Сардану Авксентьеву
16:03
На трассе в ЯНАО два грузовика попали в кювет. Фото
16:03
В Тюмени подорожала валюта
1
16:03
Простые и вкусные блины на молоке: подборка лучших рецептов к Масленице 2025
16:00
Арестанты из ХМАО жалуются на питание в СИЗО, куда отправится экс-замгубернатора Шипилов
4
15:59
ЕС ввел санкции против челябинских олигархов Зюзина и Струкова
15:58
Бастрыкин поручил курганскому СУ СК доложить о деле погибших в пожаре детей
15:56
Ямальцы возмутились ценами на рыбу в День оленевода. Фото
15:56
Стрелки из Пермского края оказались лучшими на всероссийских соревнованиях
15:56
Си Цзиньпин: отношения РФ и КНР будут развиваться независимо от изменений в мире
2
15:55
Мэрия Екатеринбурга оштрафовала перевозчиков на миллионы рублей
15:54
Комик Галустян и шахматист Карякин попали под санкции ЕС
3
15:52
Метеоролог рассказал, когда в Москве закончится зима
15:46
В Петербурге поджигатель покрышек получил 10 лет колонии строгого режима. Видео
15:44
Челябинск вошел в число городов с самыми низкими ипотечными платежами
15:40
Цыгане, медведь и метание топора: где свердловчанам гулять на Масленицу
15:39
Пермяков приглашают выйти на митинг против застройки стадиона «Трудовые резервы»
15:39
Си Цзиньпин — Путину: Россия и Китай делят беды и трудности
1
15:39
Появление православной дружины «Бобр» не связано с нехваткой пожарных на Урале
15:38
Курян, находящихся в Сумах, вернут в Россию
15:35
В Троицке двух врачей-мигрантов задержали за мошенничество
3
15:35
Стали известны детали разговора Путина и Си Цзиньпина
15:35
Герой СВО рассказал челябинским дорожникам, как воспитать из детей патриотов. Фото
15:33
Куйвашев дал Лукашенко гарантии на фоне потепления отношений России и Запада
3
15:31
В Салехарде не хватает сотрудников Госавтоинспекции
1
15:31
Ушла из жизни почетная жительница Ямала. Фото
15:30
Пермский край стал лидером по ценам на сахар в Приволжском федеральном округе
15:28
В Петербурге врачи спасают ребенка, отравившегося неизвестным веществом
1
15:23
Рыбачим, печем блины и молимся Божией Матери: какие праздники отмечают 25 февраля
15:22
Челябинец за 20 рублей купил лотерейный билет и выиграл миллион
1
15:22
ФАС оштрафовала несколько крупнейших банков за рекламу
3
15:20
Весело и с огоньком: куда сходить на Масленицу в Кургане
15:14
ДТП со школьным автобусом в Тюмени привлекло внимание главы Следкома
15:12
Девелопер раскрыл подробности застройки Камской долины в Перми, где появится аквапарк
15:12
Посольство РФ во Франции еще до ЧП просило Париж об усилении мер безопасности
15:11
В Тюменской области сменился начальник Росгвардии
15:09
Куйвашев ответил на предложение Лукашенко построить вторую ветку метро в Екатеринбурге
5
15:08
Росстат назвал товары, которые больше всего подорожали в ХМАО
15:06
Стоимость уральского титанового гиганта взлетела на 116 млрд на фоне слухов о Boeing
15:05
Ученые в Перми с помощью искусственного интеллекта будут бороться с шизофренией
15:04
В Петербурге фуры зажали легковушку: масштабное ДТП на «Скандинавии». Видео
1
15:03
Челябинские ученые создали новый метод поиска газа с помощью света
2
15:02
США ликвидируют базу в Греции, через которую шли военные поставки на Украину
2
15:00
В ХМАО прокурор запросил срок советнику бывшего губернатора
1
14:58
Житель Сургута обнаружил ветку в торте. Фото
1
14:57
Mash: аэропорты городов РФ, подвергавшихся атакам ВСУ, готовятся к открытию
14:57
Путин созвонился с Си Цзиньпином
2
14:57
Пермяки останутся без алкоголя из-за Масленицы и мусульманских праздников
14:55
«Между жизнью и смертью»: как спасали малыша, избитого матерью в Екатеринбурге
14:55
Глава курганского округа Гвоздев в дату начала СВО призвал чтить память погибших
14:54
CNN: ВСУ заподозрили Трампа в связях с Россией
3
14:50
В Ленобласти пограничники задержали двух иностранцев на границе с Финляндией
14:49
Правительство РФ исключило Сургутскую ГРЭС-1 из планов по модернизации
14:49
В Челябинской области арматурщикам готовы платить больше 120 000 рублей. Скрин
14:46
Лукашенко назвал Куйвашева «легендарным губернатором». Видео
4
14:45
«Психоделическое состояние»: Зарубина объяснила скандалы на «Суперстаре»
14:44
Вторжение ВСУ в Курскую область привело их к колоссальным потерям
14:44
Французская полиция прокомментировала взрыв в российском консульстве в Марселе
1
14:44
«Она — нервная»: соседи рассказали о беременной, избившей до полусмерти сына в Екатеринбурге
14:39
Лукашенко предложил построить вторую ветку метро в Екатеринбурге. Видео
6
14:35
Минобороны подало шесть исков к разработчику снарядов НИМИ
1
14:34
Зеленский готов обменять пленных «всех на всех»
5
14:33
Ларов: позиция Зеленского по конфликту меняется чаще, чем его зеленые майки
2
14:30
В Курганской области ищут родственников бойца, погибшего в концлагере Норвегии. Фото
14:30
Песков ответил на вопрос URA.RU о выборах в Германии
14:28
Пермячке грозит лишение свободы за кражу 150 кирпичей у соседа
14:27
В ЯНАО массово погибли северные олени
14:27
Кабмин одобрил проект о наделении статусом ветерана бойцов в Курской области
14:26
Челябинцев ждет фестиваль короткого метра «ЧелоВечное кино»
14:22
В Екатеринбурге взвинтили цены на концерт Басты. Скрин
2
14:21
В Кремле ответили на новые санкции ЕС против России
14:20
Губернатор Куйвашев возложил цветы к Монументу Победы в Минске. Фото
2
14:20
Теща экс-депутата Госдумы из Челябинска отбивает активы в Верховном суде
14:19
В Кремле прокомментировали возможность мирного соглашения на этой неделе
5
14:19
Убитого американской ракетой ATACMS свердловского срочника представили к награде
1
14:17
Песков рассказал, о чем Россия будет говорить с США
14:15
В Тюмени не могут избавиться от имущества застройщика-должника
14:15
В Кремле отреагировали на взрыв в российском консульстве во Франции
14:15
В Кремле отреагировали на слова Трампа о невиновности РФ в начале СВО
14:15
В Златоусте первым вице-мэром стал эсер из Верхнего Уфалея
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