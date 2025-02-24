Дрон ВСУ атаковал съемочную группу Первого канала, которую сопровождали российские военные. Последние получили осколочные ранения, сообщили в СМИ.
«На кадрах съемочная группа прячется в укрытия, когда видит беспилотник», — отмечается на сайте Первого канала. Бойцы ВС РФ пытались сбить беспилотник из стрелкового оружия, но тот все же сбросил бомбу в одного из них.
Пострадал один военнослужащий. «Осколочные ранения, проникающие», — сказал другой военный, который оказал раненному первую помощь.
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