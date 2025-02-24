Съемочная группа Первого канала в ДНР атакована дроном ВСУ

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Дрон ВСУ сбросил бомбу на журналиста Первого канала
Дрон ВСУ сбросил бомбу на журналиста Первого канала Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дрон ВСУ атаковал съемочную группу Первого канала, которую сопровождали российские военные. Последние получили осколочные ранения, сообщили в СМИ.

«На кадрах съемочная группа прячется в укрытия, когда видит беспилотник», — отмечается на сайте Первого канала. Бойцы ВС РФ пытались сбить беспилотник из стрелкового оружия, но тот все же сбросил бомбу в одного из них.

Пострадал один военнослужащий. «Осколочные ранения, проникающие», — сказал другой военный, который оказал раненному первую помощь.

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Дрон ВСУ атаковал съемочную группу Первого канала, которую сопровождали российские военные. Последние получили осколочные ранения, сообщили в СМИ. «На кадрах съемочная группа прячется в укрытия, когда видит беспилотник», — отмечается на сайте Первого канала. Бойцы ВС РФ пытались сбить беспилотник из стрелкового оружия, но тот все же сбросил бомбу в одного из них. Пострадал один военнослужащий. «Осколочные ранения, проникающие», — сказал другой военный, который оказал раненному первую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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