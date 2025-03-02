ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Краматорска

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Южная группировка громит ВСУ в ДНР (фото из архива)
Южная группировка громит ВСУ в ДНР (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ потерпели поражение в районе Краматорска в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. По информации оборонного ведомства, противника разгромили подразделения Южной группировки ВС РФ.

«Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ», — сообщили в Минобороны. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Части ВСУ были разгромлены в Часовом Яре, Константиновке, Серебрянке и Краматорске в ДНР.

Также противник понес потери в Предтечено, Шевченко, Северске, Марково. На этом направлении ВСУ потеряли 320 военнослужащих, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

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ВСУ потерпели поражение в районе Краматорска в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. По информации оборонного ведомства, противника разгромили подразделения Южной группировки ВС РФ. «Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ», — сообщили в Минобороны. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Части ВСУ были разгромлены в Часовом Яре, Константиновке, Серебрянке и Краматорске в ДНР. Также противник понес потери в Предтечено, Шевченко, Северске, Марково. На этом направлении ВСУ потеряли 320 военнослужащих, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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