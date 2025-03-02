ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Краматорска

ВСУ потерпели поражение в районе Краматорска в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. По информации оборонного ведомства, противника разгромили подразделения Южной группировки ВС РФ.
«Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ», — сообщили в Минобороны. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Части ВСУ были разгромлены в Часовом Яре, Константиновке, Серебрянке и Краматорске в ДНР.
Также противник понес потери в Предтечено, Шевченко, Северске, Марково. На этом направлении ВСУ потеряли 320 военнослужащих, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
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