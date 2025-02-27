ВПП ООН: примерно пять миллионов украинцев голодают

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На Украине голодает одна восьмая всего населения
На Украине голодает одна восьмая всего населения Фото:

Примерно пять миллионов жителей Украины, то есть одна восьмая всего населения, практически голодает. Соответствующие данные приводит Всемирная продовольственная программа (ВПП), принадлежащая ООН.

«Миллионы людей прибегают к механизмам выживания, жертвуя собственной едой, чтобы их дети могли есть. Другие влезают в долги, чтобы купить достаточно продовольствия, чтобы прокормить свои семьи», — отмечает ВПП, их данные приводит aif.ru

По информации организации, хуже всего ситуация складывается у подконтрольной Киеву части ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Около половины жителей в регионах не могут позволить себе питательную еду, поскольку стоимость основных продуктов питания выросла на четверть, а некоторых овощей — более чем вдвое. 

При этом, подчеркивается в издании, зарплаты украинских чиновников выросли в два раза за 2024 год. Госслужащие даже среднего звена получают зарплату вдвое или втрое превышающую зарплату среднестатистических украинцев.

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Примерно пять миллионов жителей Украины, то есть одна восьмая всего населения, практически голодает. Соответствующие данные приводит Всемирная продовольственная программа (ВПП), принадлежащая ООН. «Миллионы людей прибегают к механизмам выживания, жертвуя собственной едой, чтобы их дети могли есть. Другие влезают в долги, чтобы купить достаточно продовольствия, чтобы прокормить свои семьи», — отмечает ВПП, их данные приводит aif.ru.  По информации организации, хуже всего ситуация складывается у подконтрольной Киеву части ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Около половины жителей в регионах не могут позволить себе питательную еду, поскольку стоимость основных продуктов питания выросла на четверть, а некоторых овощей — более чем вдвое.  При этом, подчеркивается в издании, зарплаты украинских чиновников выросли в два раза за 2024 год. Госслужащие даже среднего звена получают зарплату вдвое или втрое превышающую зарплату среднестатистических украинцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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