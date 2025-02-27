Жительница Курахово рассказала, как ВСУ расстреливают мирных жителей

Жительница Курахово (ДНР) Наталья Андриевская рассказала о нападении украинских военных, которые начали стрелять по ней и ее соседке во время их попытки пройти мимо жилых домов. Согласно ее словам, инцидент произошел в микрорайоне Южный.
«Когда мы проходили жилые дома на Южном (микрорайон), оттуда по нам начали стрелять ВСУ», — заявила Андриевская. Ее слова приводит РИА Новости. При этом она уточнила, что рядом с ними не было российских солдат, а только — мирные жители. Андриевская заявила, что успела скрыться, однако ее соседка получила ранение в ногу. Сейчас она находится в Донецке, где проходит необходимое лечение.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что бойцы ВСУ специально переодеваются в форму российских военнослужащих для совершения диверсий и нападений на мирное население. Он привел примеры таких случаев в Авдеевке, Селидово и Курахово, передает MK.RU.
Российские военные освободили Курахово 6 января. Город расположен в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска, является крупнейшим населенным пунктом юго-западного Донбасса с важным оперативным значением. Его освобождение создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
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