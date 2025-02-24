Московский суд отказался от дела российского бойца, сдавшегося в плен ВСУ

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Судья решил, что дело должно рассматриваться в Южно-Сахалинске, где обвиняемый завершил преступление
Судья решил, что дело должно рассматриваться в Южно-Сахалинске, где обвиняемый завершил преступление Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Московский гарнизонный военный суд (ГВС) отказался от дела российского бойца Романа Иванишина, сдавшегося в плен ВСУ Романа Иванишина. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«Решение об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении военнослужащего принял судья ГВС Валерий Гудзенко. <...> Он решил, что материалы <...> должны рассматриваться не в столице, а в Южно-Сахалинске, где, согласно версии обвинения, было закончено совершение преступления, вменяемого в вину военному», — пишет газета «Коммерсант».

Роману Иванишу дали более 20 лет лишения свободы. Защита настаивает на отсутствии доказательств и отрицает вину подсудимого.

Иванишин попал в плен в июне 2023 года в районе села Степное Донецкой области. На видео, появившемся в сети, он критиковал спецоперацию и заявлял, что не хочет участвовать в боевых действиях. В январе 2024 года он был возвращен в Россию в ходе обмена пленными при посредничестве ОАЭ. После возвращения на Сахалин Иванишин был задержан и арестован по ходатайству Следственного комитета.

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