Трамп ожидает капитуляции Украины спустя три недели: карта СВО на 21 февраля

Президент США Дональд Трамп поставил Евросоюзу ультиматум. Если Украина не капитулирует через три недели, то Америка покинет Европу. В это время армия России продолжает успешно продвигаться в районе Часова Яра, выдавливая ВСУ. А Белгородская область вновь была атакована БПЛА и артиллерией. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.
У Европы три недели, чтобы Киев сдался
Трамп установил жесткие рамки Евросоюзу, дав три недели на достижение соглашения о капитуляции Киева. Об этом сообщила депутат Европарламента из Финляндии Мика Аалтола. В противном случае США могут прекратить свое присутствие в Европе.
ВС РФ зачистили «карман» ВСУ вблизи Дачного
Как передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны», русские войска заняли «Кураховский карман» и продолжают наступление в районе населенных пунктов Улаклы и Константинополь. Кроме того, отдельные российские штурмовые группы переброшены в район Андреевки (Покровское направление), где активно проводится зачистка от сил ВСУ.
Источник также передает заявления пленных солдат ВСУ, которые были захвачены в районе Дачного. Так, украинские военные продолжают оказывать сопротивление, где уже началась борьба за жизнь, а не за территорию, пожаловались пленные.
Российские войска заняли половину села Пятихатки
Российские войска взяли под контроль половину населенного пункта Пятихатки, который в западной части Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Его заявление передает ТАСС.
Успехи армии России в Часовом Яре
В Часовом Яре был уничтожен танк ВСУ. По информации от Добровольческого корпуса в составе группировки «Юг», 200-я мотострелковая бригада также сбила три тяжелых дрона типа «Баба-яга», передает ТАСС.
Кроме того, ВС РФ завершили зачистку микрорайона Северный в Часовом Яре, ДНР. Сейчас бойцы продолжают наступательные операции в населенном пункте Григоровка, также рядом с Часовым Яром.
Ранее армия России взяла под контроль все доминирующие высоты в данном районе. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, это дало возможность применить артиллерию и получить тактическое преимущество.
ВСУ обстреляли Белгородскую область
Украинские военные атаковали семь районов Белгородской области, выпустив 66 боеприпасов и 36 беспилотников. После этого за помощью медиков обратились три человека, в том числе 15-летний ребенок. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Кроме того, в результате атаки были повреждены два автомобиля, надворные постройки и соцобъект. На территории Краснояружского района поврежден торговый комплекс.
Украинские военные выбиты из Новоочеретоваго
Российские бойцы разметили свой флаг в населенном пункте Новоочеретоватое, которое находится на границе ДНР и Запорожской области, выбив оттуда группировку ВСУ. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.