Трамп ожидает капитуляции Украины спустя три недели: карта СВО на 21 февраля

Дональд Трамп дал Евросоюзу три недели, чтобы Украина капитулировала
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Трамп дал Европе три недели на капитуляцию Киева
Трамп дал Европе три недели на капитуляцию Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп поставил Евросоюзу ультиматум. Если Украина не капитулирует через три недели, то Америка покинет Европу. В это время армия России продолжает успешно продвигаться в районе Часова Яра, выдавливая ВСУ. А Белгородская область вновь была атакована БПЛА и артиллерией. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

У Европы три недели, чтобы Киев сдался

Трамп установил жесткие рамки Евросоюзу, дав три недели на достижение соглашения о капитуляции Киева. Об этом сообщила депутат Европарламента из Финляндии Мика Аалтола. В противном случае США могут прекратить свое присутствие в Европе.

ВС РФ зачистили «карман» ВСУ вблизи Дачного

Как передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны», русские войска заняли «Кураховский карман» и продолжают наступление в районе населенных пунктов Улаклы и Константинополь. Кроме того, отдельные российские штурмовые группы переброшены в район Андреевки (Покровское направление), где активно проводится зачистка от сил ВСУ.

Источник также передает заявления пленных солдат ВСУ, которые были захвачены в районе Дачного. Так, украинские военные продолжают оказывать сопротивление, где уже началась борьба за жизнь, а не за территорию, пожаловались пленные.

Российские войска заняли половину села Пятихатки

Российские войска взяли под контроль половину населенного пункта Пятихатки, который в западной части Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Его заявление передает ТАСС.

Успехи армии России в Часовом Яре

В Часовом Яре был уничтожен танк ВСУ. По информации от Добровольческого корпуса в составе группировки «Юг», 200-я мотострелковая бригада также сбила три тяжелых дрона типа «Баба-яга», передает ТАСС.

Кроме того, ВС РФ завершили зачистку микрорайона Северный в Часовом Яре, ДНР. Сейчас бойцы продолжают наступательные операции в населенном пункте Григоровка, также рядом с Часовым Яром.

Ранее армия России взяла под контроль все доминирующие высоты в данном районе. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, это дало возможность применить артиллерию и получить тактическое преимущество.

ВСУ обстреляли Белгородскую область

Украинские военные атаковали семь районов Белгородской области, выпустив 66 боеприпасов и 36 беспилотников. После этого за помощью медиков обратились три человека, в том числе 15-летний ребенок. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Кроме того, в результате атаки были повреждены два автомобиля, надворные постройки и соцобъект. На территории Краснояружского района поврежден торговый комплекс.

Украинские военные выбиты из Новоочеретоваго

Российские бойцы разметили свой флаг в населенном пункте Новоочеретоватое, которое находится на границе ДНР и Запорожской области, выбив оттуда группировку ВСУ. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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Президент США Дональд Трамп поставил Евросоюзу ультиматум. Если Украина не капитулирует через три недели, то Америка покинет Европу. В это время армия России продолжает успешно продвигаться в районе Часова Яра, выдавливая ВСУ. А Белгородская область вновь была атакована БПЛА и артиллерией. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU. У Европы три недели, чтобы Киев сдался Трамп установил жесткие рамки Евросоюзу, дав три недели на достижение соглашения о капитуляции Киева. Об этом сообщила депутат Европарламента из Финляндии Мика Аалтола. В противном случае США могут прекратить свое присутствие в Европе. ВС РФ зачистили «карман» ВСУ вблизи Дачного Как передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны», русские войска заняли «Кураховский карман» и продолжают наступление в районе населенных пунктов Улаклы и Константинополь. Кроме того, отдельные российские штурмовые группы переброшены в район Андреевки (Покровское направление), где активно проводится зачистка от сил ВСУ. Источник также передает заявления пленных солдат ВСУ, которые были захвачены в районе Дачного. Так, украинские военные продолжают оказывать сопротивление, где уже началась борьба за жизнь, а не за территорию, пожаловались пленные. Российские войска заняли половину села Пятихатки Российские войска взяли под контроль половину населенного пункта Пятихатки, который в западной части Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Его заявление передает ТАСС. Успехи армии России в Часовом Яре В Часовом Яре был уничтожен танк ВСУ. По информации от Добровольческого корпуса в составе группировки «Юг», 200-я мотострелковая бригада также сбила три тяжелых дрона типа «Баба-яга», передает ТАСС. Кроме того, ВС РФ завершили зачистку микрорайона Северный в Часовом Яре, ДНР. Сейчас бойцы продолжают наступательные операции в населенном пункте Григоровка, также рядом с Часовым Яром. Ранее армия России взяла под контроль все доминирующие высоты в данном районе. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, это дало возможность применить артиллерию и получить тактическое преимущество. ВСУ обстреляли Белгородскую область Украинские военные атаковали семь районов Белгородской области, выпустив 66 боеприпасов и 36 беспилотников. После этого за помощью медиков обратились три человека, в том числе 15-летний ребенок. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Кроме того, в результате атаки были повреждены два автомобиля, надворные постройки и соцобъект. На территории Краснояружского района поврежден торговый комплекс. Украинские военные выбиты из Новоочеретоваго Российские бойцы разметили свой флаг в населенном пункте Новоочеретоватое, которое находится на границе ДНР и Запорожской области, выбив оттуда группировку ВСУ. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
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