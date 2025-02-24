Чего добилась Россия за три года СВО

Главные результаты — в пяти пунктах

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Российским вооруженным силам в ходе спецоперации пришлось пересмотреть тактику боя
Российским вооруженным силам в ходе спецоперации пришлось пересмотреть тактику боя Фото:

За три года ведения военной спецоперации Россия, вопреки давлению и желанию Запада, была признана одним из центров влияния в мире. Антироссийские санкции не просто не разрушили экономику страны, но ускорили технологическое развитие. Эксперты объяснили URA.RU, что в течение трех лет стране пришлось бороться сразу на трех фронтах: в зоне СВО, внутри страны и за ее пределами. Чего удалось добиться — в материале URA.RU.

Почему началась СВО

Президент Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года
Президент Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года
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О начале специальной военной операции на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Это была его реакция на просьбу глав Донецкой и Луганской народных республик о помощи в защите их населения. В сентябре 2022-го в состав России после проведения референдумов были включены четыре новых региона — ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

К февралю 2025 года Россия освободила почти всю ЛНР, большую часть ДНР, значительные части Запорожской и Херсонской областей. Российские войска контролируют часть территории Харьковской области. Боевые действия также идут в Курской области, куда ВСУ вторглись в августе 2024 года.

С апреля 2022 года переговоры по урегулированию конфликта не велись. Последний раунд состоялся в Стамбуле, но впоследствии украинская сторона отказалась от мирного соглашения. В 2025-м, уже после смены руководства США, начались российско-американские контакты, одной из ключевых тем которых должно стать урегулирование конфликта на Украине.

Новый центр влияния

Президент США Дональд Трамп признает Россию центром влияния, уверен политолог Марат Баширов
Фото: Official White House / Shealah Craighead

Главным результатом трех лет специальной военной операции стало признание Западом значительной роли России на международной арене, говорит профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов. «Эти три года показали всем, что Россия права, и об этом свидетельствует риторика всех здравых представителей американских и европейских элит.

Они говорят о сохранении справедливого мира, который учитывает все существующие сегодня реалии и принципы, которые закладывались в рамках ООН. А Дональд Трамп признает многополярность мира и Россию как центр влияния», — отмечает политолог.

Преимущество России на поле боя стало постоянным и необратимым, конечный исход военных действий в пользу Москвы стал очевиден, а приход к власти команды Трампа лишил Киев главного источника военной поддержки, комментирует экс-советник президента, политолог Сергей Станкевич. «Россия и США возобновляют прерванный на три года диалог, нормализуют отношения и объединяют усилия в обеспечении разумного и прочного мира для Украины. Может быть создан прочный договорный фундамент нового миропорядка, в контексте которого украинский конфликт получит окончательное разрешение», — говорит Станкевич.

Развитие партнерства с Китаем и усиление роли БРИКС увеличивают экономический вес России
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия создала задел для того, чтобы в дальнейшем занимать важное место в международных отношениях, подчеркивает руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «РФ вместе с Китаем и другими партнерами смогла сформировать площадку БРИКС, которая стала альтернативой западной экономической системе. И в этом объединении Россия играет к