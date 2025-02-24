Чего добилась Россия за три года СВО

За три года ведения военной спецоперации Россия, вопреки давлению и желанию Запада, была признана одним из центров влияния в мире. Антироссийские санкции не просто не разрушили экономику страны, но ускорили технологическое развитие. Эксперты объяснили URA.RU, что в течение трех лет стране пришлось бороться сразу на трех фронтах: в зоне СВО, внутри страны и за ее пределами. Чего удалось добиться — в материале URA.RU.
Почему началась СВО
О начале специальной военной операции на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Это была его реакция на просьбу глав Донецкой и Луганской народных республик о помощи в защите их населения. В сентябре 2022-го в состав России после проведения референдумов были включены четыре новых региона — ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
К февралю 2025 года Россия освободила почти всю ЛНР, большую часть ДНР, значительные части Запорожской и Херсонской областей. Российские войска контролируют часть территории Харьковской области. Боевые действия также идут в Курской области, куда ВСУ вторглись в августе 2024 года.
С апреля 2022 года переговоры по урегулированию конфликта не велись. Последний раунд состоялся в Стамбуле, но впоследствии украинская сторона отказалась от мирного соглашения. В 2025-м, уже после смены руководства США, начались российско-американские контакты, одной из ключевых тем которых должно стать урегулирование конфликта на Украине.
Новый центр влияния
Главным результатом трех лет специальной военной операции стало признание Западом значительной роли России на международной арене, говорит профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов. «Эти три года показали всем, что Россия права, и об этом свидетельствует риторика всех здравых представителей американских и европейских элит.
Они говорят о сохранении справедливого мира, который учитывает все существующие сегодня реалии и принципы, которые закладывались в рамках ООН. А Дональд Трамп признает многополярность мира и Россию как центр влияния», — отмечает политолог.
Преимущество России на поле боя стало постоянным и необратимым, конечный исход военных действий в пользу Москвы стал очевиден, а приход к власти команды Трампа лишил Киев главного источника военной поддержки, комментирует экс-советник президента, политолог Сергей Станкевич. «Россия и США возобновляют прерванный на три года диалог, нормализуют отношения и объединяют усилия в обеспечении разумного и прочного мира для Украины. Может быть создан прочный договорный фундамент нового миропорядка, в контексте которого украинский конфликт получит окончательное разрешение», — говорит Станкевич.
Россия создала задел для того, чтобы в дальнейшем занимать важное место в международных отношениях, подчеркивает руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «РФ вместе с Китаем и другими партнерами смогла сформировать площадку БРИКС, которая стала альтернативой западной экономической системе. И в этом объединении Россия играет к