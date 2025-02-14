Президент Украины Владимир Зеленский обозначил готовность к переговорам с Россией. Глава Минобороны США Пит Хегсет выразил мнение, что возвращение Украины к границам 2022 года вполне возможно. В свою очередь, Россия передала Украине 757 тел солдат ВСУ, а взамен получила 45. Главное об СВО за 14 февраля — в материале URA.RU.
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности выразил готовность к переговорам с Россией, но только после консультаций с США и союзниками. Об этом сообщает Bloomberg.
«Мы готовы к переговорам с Соединенными Штатами, союзниками, а затем мы поговорим с россиянами», — сказал Зеленский во время конференции. Как отмечают американские журналисты, лидер Украины отдельно указывает на важность американской поддержки в вопросе разрешения текущего конфликта.
Зеленский настаивает на необходимости участия Киева в любых переговорах, касающихся урегулирования кризиса в стране. Ранее тот критически отнесся к возможности прямых переговоров между США и Россией без участия Украины.
Глава Пентагона оценил возможность Украины вернуться к границам 2022 года
Глава Минобороны США Пит Хегсет допустил возможность возвращения Украины к границам 2022 года в результате переговоров. Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве (Польша).
«Все возможно», — заявил Хегсет, отвечая на вопрос о возвращении Украины к границам 2022 года. Его слова приводит РИА Новости. При этом он не уверен, что у страны получиться восстановить границы 2014 года. Глава Пентагона также назвал маловероятным отправку американских войск на украинскую территорию и вступление страны в НАТО.
ВС РФ освободили Зеленое Поле в ДНР
ВС РФ освободили село Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«[Российские солдаты] освободили село Зеленое Поле», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. В освобождении территории участвовали бойцы из группировки войск «Юг».
Российские солдаты взяли под контроль еще одну территорию в ДНР
Вслед за Зеленым Полем в ДНР российские военные также взяли под контроль населенный пункт Дачное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские солдаты освободили <...> Дачное (ДНР)», — уточнили в военном министерстве.
Россия передала 757 тел солдат ВСУ, Украина взамен вернула 45
Украина получила 757 тел солдат ВСУ, вернув России 45. Об этом сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
«В Россию во время обмена вернули тела 45 погибших российских военных», — заявил Саралиев в разговоре с РБК. Отмечается, что при этом Киев получил 757 погибших бойцов.
Украина пытается обвинить РФ в ударе по Чернобыльской АЭС
Беспилотник влетел в Чернобыльскую АЭС. Армии России нет смысла наносить удары по станции, это провокация со стороны Киева. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка. Ранее в МАГАТЭ подтвердили взрыв на территории ЧАЭС.
«Это провокация. России нет никакого резона бить по саркофагу Чернобыльской АЭС. Тем более сейчас», — написал Подоляка в своем telegram-канале. По его словам, это могут быть действия со стороны Украины, чтобы сорвать дипломатические контакты США и РФ.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил инцидент провокацией Украины. По его словам, таким образом Киев пытается сорвать переговорный процесс.
ВСУ атаковали российские регионы в день переговоров с США
В ночь на 14 февраля над тремя российскими регионами уничтожили 50 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Сегодня в Германии запланированы мирные переговоры между представителями Украины, России и США.
«Силы ПВО ночью уничтожили 50 украинских БПЛА, 41 над Белгородской областью, 5 БПЛА — над Воронежской, 4 — над Ростовской», — доложили в оборонном ведомстве. Пост опубликован в telegram-канале МО РФ.
Минобороны отчиталось о сбитом беспилотнике ВСУ над Черным морем
Силы противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря. Об этом сообщили представители Министерства обороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря», — сообщили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
Украинские боевики ударили по Запорожской ТЭС. Видео
Серьезное ЧП произошло в Запорожской области, где украинские боевики нанесли удар по Запорожской ТЭС, расположенной в городе Энергодар. Этот город также известен своей атомной станцией, однако на этот раз атаке подверглась теплоэлектростанция, сообщает Пятый канал.
По информации от Министерства энергетики Запорожской области, артиллерийский обстрел привел к критическим повреждениям оборудования ТЭС. В результате инцидента более 50 тысяч человек остались без электроэнергии. Работы по восстановлению электроснабжения уже начаты, и к ним привлечены местные специалисты.
Жертв и пострадавших среди персонала ТЭС и жителей города нет. Ситуация находится под контролем, и власти прилагают все усилия для скорейшего восстановления нормальной жизнедеятельности региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.