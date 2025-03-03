ВС РФ развивают успех на границах Днепропетровской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ ведут бои за Вольное
ВС РФ ведут бои за Вольное Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ развивают успех в районе границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, они ведут бои за Вольное поле, Днепроэнергию и продвигаются к Веселому. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Российские войска подвигаются по трем направлениям на этом участке [на границе Днепропетровской области]», — заявил Владимир Рогов, его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что ВС РФ начали бои за освобождение Днепроэнергии, продвинулись от Бурлацкого к Веселому, ведут высокоинтенсивные бои за Вольное. ВСУ, в свою очередь, пытаются усилить позиции на данном участке.

Ранее, 28 февраля, было освобождено Привольное, подчеркнул Рогов. Этот населенный пункт также расположен на данных территориях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ развивают успех в районе границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, они ведут бои за Вольное поле, Днепроэнергию и продвигаются к Веселому. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Российские войска подвигаются по трем направлениям на этом участке [на границе Днепропетровской области]», — заявил Владимир Рогов, его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что ВС РФ начали бои за освобождение Днепроэнергии, продвинулись от Бурлацкого к Веселому, ведут высокоинтенсивные бои за Вольное. ВСУ, в свою очередь, пытаются усилить позиции на данном участке. Ранее, 28 февраля, было освобождено Привольное, подчеркнул Рогов. Этот населенный пункт также расположен на данных территориях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...