ВС РФ развивают успех на границах Днепропетровской области

ВС РФ развивают успех в районе границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, они ведут бои за Вольное поле, Днепроэнергию и продвигаются к Веселому. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Российские войска подвигаются по трем направлениям на этом участке [на границе Днепропетровской области]», — заявил Владимир Рогов, его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что ВС РФ начали бои за освобождение Днепроэнергии, продвинулись от Бурлацкого к Веселому, ведут высокоинтенсивные бои за Вольное. ВСУ, в свою очередь, пытаются усилить позиции на данном участке.
Ранее, 28 февраля, было освобождено Привольное, подчеркнул Рогов. Этот населенный пункт также расположен на данных территориях.
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