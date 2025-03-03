Украинская разведка признала ситуацию в Красноармейске критической

Ситуация в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР в настоящее время является наиболее напряженной для ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
«Сейчас наиболее критическое направление — направление сосредоточения основных усилий Российской Федерации — это Донецкая область, в частности — юго-западная часть Донецкой области, Покровск и вся агломерация наших населенных пунктов...» — сказал Скибицкий в беседе с РБК-Украина.
По его словам, основные усилия российских военных сосредоточены в районе Красноармейска. В случае успеха, это позволит ВС РФ расширить зону наступательных операций в нескольких направлениях, в том числе — в сторону Днепропетровской области, а также к Краматорску и Славянску.
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