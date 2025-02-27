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20:58
«Я никогда не видела лица сына»: история женщины, потерявшей зрение из-за диабета
20:53
В Сургуте завоют сирены
20:51
Генконсульство РФ возмущено приговором напавшим на дипмиссию французам
Буйнов сбил пенсионерку на «зебре»: что известно о певце, страдающем смертельным заболеванием
20:50
Мигранты, разбой и дублер Тюнина: главные новости Кургана за 27 февраля
20:49
Власти Березников установили новую выплату для участников спецоперации
20:47
Матвиенко передала Эрдогану послание от Путина
«Запад разрушает себя изнутри»: главные заявления Путина с коллегии ФСБ
20:45
Челябинский автоцентр пытался доказать суду, что занялся сельским хозяйством
20:44
В Тюмени пройдет Чемпионат России по биатлону
20:44
Синоптик рассказал, когда в Тюмень придет весенняя погода
У здания самарского правительства произошел взрыв: что известно о теракте и его исполнителях
20:43
Свердловский депутат призвал отправить бездомных кошек в тюрьмы
20:34
Мэр Владикавказа заплатил штраф за непристегнутый ремень безопасности
2
20:33
Первый пациент с редкой генетической болезнью получил лечение российским препаратом
По Украине не будет легких решений, Россия не уступит свои территории: заявления Пескова 27 февраля
20:32
Родня из Пермского края забрала малышей из Ставрополья, которых морили голодом
20:30
На Ямале стало меньше нелегального алкоголя
20:26
Певица Кэти Перри полетит в космос
«Быстрый и мертвый»: самые известные роли оскароносного Джина Хэкмена
20:22
Ганчев: войскам РФ осталось 7 км до Купянска
20:20
На пост главы прокуратуры ХМАО прочат силовиков из Ямала и Тюменской области
20:17
Кадыров наградит выживших членов экипажа самолета AZAL
В России расширят меры поддержки ветеранов СВО с инвалидностью
20:15
Курганским ветеранам, получившим особое звание, выплатят почти 60 тысяч рублей
20:13
Суд рассмотрит дело о втором банкротстве пермского экс-депутата Нелюбина
20:13
Экс-замминистра транспорта Чалика хотят отправить под домашний арест
В Кремле раскрыли URA.RU планы по сотрудничеству РФ и США в Арктике
20:13
Депутат Владимир Сысоев: помощь ветеранам Великой Отечественной войны — важное дело для ЛДПР. Фото
20:10
В Петербурге женщина выпала из окна, пытаясь сбежать от полиции
20:10
В Турции опровергли готовность отправить войска на Украину
Биография главной фигурантки дела о хищениях из пермского фонда
20:08
Отдых россиян в Таиланде станет дороже
20:05
Трамп хотел отменить приезд Зеленского в Вашингтон, но Макрон его отговорил
1
20:04
Озвучено, когда пустят екатеринбуржцев в огромные термы на месте многострадального ТЦ
В Стамбуле завершились переговоры России и США: почему этот этап может стать одним из ключевых
20:00
Яркие роли, побои мужа и скандалы с детьми: Татьяне Васильевой — 78
19:58
Тренд московских тусовщиков: в Сургуте закатили первую дневную вечеринку. Видео
19:57
РБК: производители лекарств увидели риск роста цен из-за новых правил закупок
Милиция ДНР перехватила переговоры командиров ВСУ, которые толкают бойцов на смерть: карта СВО к 27 февраля
19:55
В Тюменской области начали готовиться к весеннему паводку
19:55
В свердловские больницы внедрят передовые технологии. Фото
19:51
Валуев получил высокую православную награду
Как живет шоумен Леонид Якубович: элитная недвижимость и поддержка СВО
19:51
Мэрия Екатеринбурга судится с фирмой, владевшей легендарным киоском у резиденции губернатора
19:47
Как правильно спать, чтобы похудеть
19:46
В Константиновке разбомбили командный пункт охраны Генштаба Украины
Запрет энергетиков и спецсчета для иноагентов: что изменится в жизни россиян с марта
19:41
Владельцу АЗС в Дагестане, где при взрыве погибли 13 человек, продлили арест
19:41
Жителя Магнитогорска внесли в лист террористов и экстремистов
19:40
Храм Святых Петра и Павла в Златоусте снесут, чтобы построить новый. Фото
Загородка в коме: тюменский миллионер рассказал, что не так с эскроу счетами в ИЖС. Фото
19:39
В январе в открытый доступ утекли 6,9 млн записей с личными данными россиян
3
19:37
Известный пермский лыжник Шкерин умер на тренировке
19:31
Bloomberg: Турция открыта для отправки военных на Украину
Не работающая в РФ Sony Pictures требует миллиард: самые громкие суды западных брендов в России
19:30
Путин: необходимо пресекать любые попытки раскола российского общества
19:21
Над Брянской областью сняли дрон ВСУ дальнего действия. Видео
19:17
В Свердловском районе Перми закрыли отделение МФЦ
Арктику хотят наделить особым статусом: Россия и США обсуждают совместный стратегический проект
19:15
Тюменский муфтий указал коммунисту Маметову на религиозную безграмотность
19:13
Украинский батальон спецназа внесен в перечень террористов
19:07
В ХМАО экс-депутат, обвиняемый в коррупции, выступит в суде с последним словом
Некоторым пенсионерам в марте выплатят пенсию меньшего размера: кого коснутся изменения
19:06
Возле Бурлацкого на границе ДНР и Запорожской области начались бои
19:02
Европейские фермеры требуют оставить им удобрения из России
1
19:01
Врач-эндокринолог из Анголы вызвала бурную реакцию среди курганцев
Слова Лаврова обрушили фондовый рынок в РФ: как Мосбиржа реагирует на политические течения
19:00
Адвокат Жорин рассказал, что будет с Буйновым после ДТП
1
18:59
США депортировали в Россию организатора разбоя в Пулково. Видео
18:59
В Москве наступила «радиационная оттепель»
В Свердловской области появился уникальный туристический маршрут
18:52
В Донецке на Масленицу сожгли чучела Джонсона и Макрона
1
18:50
В пермском аэропорту задержали вылет самолета в Ереван из-за больного пассажира
18:49
Друга Миши Литвина лишили российского гражданства
1
18:46
В Кургане утвердили порядок действий властей при подготовке к паводку 2025
18:44
Власти ХМАО изменили условия получения выплаты к учебному году для школьников из многодетных семей
18:43
Роспотребнадзор вернул десятки миллионов рублей в кошельки ямальцев
18:43
Захарова рассказала об ответе России на закрытие представительства Sputnik в Азербайджане
18:43
Победивший на выборах в Алтае боец СВО не может начать работу из-за мобилизации
18:40
В свердловскую школу выехала проверка после травли сына участника СВО
1
18:36
Путин предупредил об активизации иностранных разведок
18:34
«Россети Тюмень» претендуют на владение муниципальной энергетикой в ЯНАО
18:32
Военкор Сладков назвал дело генерала Суровикина «плохо пахнущим»
18:31
СК возбудил дело из-за травли сына свердловского участника СВО
1
18:30
В Стамбуле завершились переговоры РФ и США, длившиеся больше шести часов
18:29
Неявка на службу — колония: за что призывники из ЯНАО могут попасть под уголовное дело
18:29
В Тюмени найдено 100 несанкционированных свалок
18:28
Задержан топ-менеджер национализированной «Макфы», экс-силовик Паршин
18:27
В Марселе судят двух французов за нападение на генконсульство РФ
18:26
В ХМАО за год на 10% выросла цена на самый популярный бензин
1
18:24
Стало известно, сколько денег пермяки ежемесячно откладывают на путешествия
18:22
Фирма Ивлеевой проиграла 1,5 млн рублей в суде
18:22
В Екатеринбурге задержан сын бывшего начальника ГАИ
18:15
Глава ФАДН заявил, что межнациональный мир — это основа процветания регионов
18:15
Депутат Госдумы Лантратова дала старт проекту по поддержке участников СВО. Видео
18:15
Магазин в Кургане обрушил цену на новые iPhone перед 8 Марта
18:14
Пилот «Уральских авиалиний» потерял миллионы, пытаясь стать брокером
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18:11
Блиновская, которой грозит шесть лет колонии, отказалась от последнего слова
18:10
В Москве запустили площадку для решения кадровых проблем
18:10
Два человека утонули в Финском заливе после катания на санях
18:09
Жена погибшего на СВО челябинца обратилась к Бастрыкину из-за кражи ребенка
18:09
Россия и Турция увеличат товарооборот в два раза
18:00
«Управляй, как хочешь»: курганский депутат Лисовский раскритиковал национализацию
2
17:57
Бизнесменов-подельников экс-невестки Чернецкого выпустили из-под ареста
17:56
Мишустин утвердил программу по продвижению российской продукции за рубежом
1
17:56
Самый эпатажный певец 90-х прилетит отмечать юбилей в Екатеринбург
17:55
Пропавшую под Екатеринбургом 17-летнюю девушку ищут в Тюмени. Фото
17:54
Пермячку наказали за сына, который сбил на машине девочку
1
17:53
Путин вступился за российских ученых
17:52
Ямальская филармония наберет дополнительных сотрудников в свой штат
17:51
Куйвашев поговорил с уральскими бизнесменами об инвестициях, вытребовал технопарк и чуть не вышел на дебаты
17:49
Свердловский боец СВО 81 день удерживал позиции под огнем ВСУ. Фото
17:45
В Кургане группа подростков устроила погром в гаражах Рябково. Фото
2
17:43
Путин: РФ никогда не отказывалась от мирного решения украинского конфликта
2
17:43
Губернатор ХМАО Кухарук помог спасти авиапассажира с инфарктом. Инсайд
2
17:43
Екатеринбуржцы начали гадить в парке, который ремонтируют за 180 миллионов. Фото
17:35
В ХМАО на подъезде к новому Сургутскому мосту построят два кэмпинга
17:34
В Сургуте перекроют участок дороги в центре города на Масленицу. Карта
17:34
Путин: большинство терактов в России спланировано украинскими спецслужбами
1
17:33
В ХМАО назначен прокурор в опорном городе «Лукойла»
17:31
Путин: Россия и США готовы возобновить сотрудничество
3
17:30
Военные и силовики из приграничья получат статус ветеранов боевых действий
17:30
Оценка автошкол в России появится в открытом доступе
17:30
Курган готовится к потеплению: когда ждать весну
17:28
Тюменский бизнес «озолотится» на аукционе Росимущества
17:26
Российским школьникам рассказали, как получить преимущество при поступлении в вузы
17:26
Мишустин анонсировал новую выплату к Дню Победы для нескольких категорий россиян
17:25
В пермском зоопарке устроили гендер-пати для белого медвежонка. Видео
17:24
ВПП ООН: примерно пять миллионов украинцев голодают
1
17:22
Рестораторы массово избавляются от бизнеса в Тюмени. Фото
17:21
Захарова описала последствия вступления Украины в НАТО
17:18
Тюменец стал министром топлива и энергетики в Крыму
17:16
В Турции снимут фильм по выпуску программы Малахова «Пусть говорят»
17:15
Где в Кургане вакцинироваться от пневмококковой инфекции
17:12
«Задача — снести главу»: свердловский мэр раскритиковал думу после провала на выборах
17:11
Депутат Барбашин рассказал, как его фонд в Челябинске будет помогать участникам СВО. Фото, видео
17:09
Разрушенную пермскую поликлинику планируют восстанавливать не раньше 2029 года
17:08
Губернатор Шумков пообещал бойцу СВО руководящую должность в больнице. Фото
3
17:05
На Ямале сократилась популяция воробьев
17:05
Путин включил Якушева в состав коллегии Минюста РФ
17:05
Где и кто на Урале добывает редкоземельные металлы, за которые бьется Трамп
17:03
В центре Тюмени заброшенный дом превратят в модное место. Фото
17:03
Экипаж самолета Петербург-Челябинск увидел НЛО
2
17:03
«Начинают трястись и плакать»: жертвы каменских мучителей с мойки ищут психологов
17:01
Захарова рассказала, чего ждет от встречи России и США в Стамбуле
1
17:00
Пермский зоопарк перейдет на новый режим работы
17:00
Главная противница мэра Александровска в суде одержала победу над главой
17:00
Топ-10 мест, где с размахом отпраздновать Масленицу в Москве
16:56
СВР: Европа готова заплатить 120 евро каждому участнику антиправительственных акций в Грузии
16:55
Пятая попытка вернуться на волю: сорвавший олимпийскую стройку челябинский бизнесмен пытался выйти из колонии
16:53
Семь чиновников уволили прокуроры по утрате доверия в ЯНАО в 2024 году
2
16:51
Жители Перми смогут наблюдать северное сияние
16:51
Один из основателей Doxa* заочно приговорен к 10 годам колонии
16:50
Какие праздники отмечают 28 февраля 2025: что нельзя делать
16:47
VIP-концерт Харатьяна жителям Кудымкара покажут онлайн
16:41
СБУ заочно предъявила обвинения главе Ростовской области Слюсарю
16:40
В курганском селе в пожаре погиб мужчина
16:38
Финляндия собралась пустить по стране петербургские поезда Allegro
16:36
В зоне СВО погиб десантник из Пермского края Ложкин
16:36
Старшая дочь Кадырова оставила должность в кабмине Чечни ради моды
16:35
Пермский мэр-старожил оставил должность. Инсайд URA.RU подтвердился
16:34
Концерт Гулькиной в Кремле оказался под угрозой срыва
1
16:30
«Они не нужны»: перевозчик объяснил, почему жителей Полевского лишают автовокзала
3
16:30
На трассе Курган — Челябинск расширят участок дороги до четырех полос
16:29
Полицейские не дали выпившему пермяку улететь на вахту в Новосибирск
16:29
Куйвашев заявил, что «перевыполнил обязательства» на посту свердловского губернатора
2
16:28
В Снежинске полиция вернула обманутой пенсионерке 470 тысяч рублей
16:26
Сбитая Буйновым пенсионерка рассказала детали ДТП
5
16:25
Легендарный преподаватель главного вуза Кургана Агафонов получил особый статус
16:23
Жителей ЯНАО стали чаще привлекать к ответственности за долги перед коммунальщиками
16:20
Рязанский губернатор подтвердил задержание бывшего зампреда правительства
16:15
Редкоземельный металл будут производить в Свердловской области
16:15
К энергосистеме Югры присоединили тысячи новых объектов
3
16:15
После взрыва в Самарской области возбудили дело о теракте, подозреваются отец и сын
16:13
Пермячке пришлось заплатить 2,2 млн рублей за кражу электричества
16:11
Мединский получил новую должность
16:10
Депутаты округа в Пермском крае решили награждать местных жителей за героизм
16:06
Синоптики дали прогноз, каким будет первый весенний месяц в ХМАО. Скрин
16:06
Бывший глава тюменского депспорта перешел на работу в районную администрацию
16:06
В ЯНАО вдвое сократят щебневку между Надымом и Салехардом
1
16:04
Onet: Европа готовит новый военный союз — без США
16:03
Победившая алкоголизм любимица «Спартака» летит с сенсационным шоу в Екатеринбург
1
16:02
Заповедник «Басеги» получит имя ученого Пермского университета Георгия Воронова
16:01
Зампред рязанского правительства задержан за взятки на 17 млн
16:01
В Тюмени цыгане соберутся обсудить новость URA.RU
16:00
В Екатеринбурге статусный силовик с подельниками сбежал от суда на СВО
16:00
Поздравления с 1 марта 2025: 15 лучших идей в стихах и прозе
15:58
Три тонны мяса не прошли проверку Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге
15:58
Денис Мацуев выступит на фестивале в Перми, несмотря на смерть отца
15:55
Учителя Нефтеюганска поругались с чиновником мэрии из-за зарплаты
1
15:47
В ЯНАО вырос спрос на услуги 3D-печати
15:47
Появились версии гибели полковника МВД в здании Главного управления по борьбе с коррупцией
2
15:45
Губернатор Куйвашев собирает совещание на УзГА — на фоне слухов о проблемах с «Байкалами»
2
15:45
Сын банкротит отца: в Кургане разворачивается семейная драма, в которую не верят
15:44
ЦБ РФ предложил продлить кредитные каникулы заемщикам из приграничных областей
15:42
Мэрия проведет экспертизу по новому ЖК бывшего сити-менеджера Челябинска
15:40
Петербургский суд вынес приговор 12 наркоторговцам. Видео
15:39
В Курганскую область провезли первую партию китайских арбузов и фруктов. Фото
1
15:38
В ЯНАО посетители детской поликлиники требуют новый кабинет
15:36
Более миллиона человек увидят международный турнир по баскетболу в Челябинске
15:35
В минспорта назвали дату закрытия главного катка Перми
1
15:35
РВ: российские силы освободили Никольский в Курской области
15:34
Мост на главной дорожной стройке Екатеринбурга перекроют почти на год. Карта
15:33
Злоумышленник взорвал гранату на крыльце самарского правительства
15:32
На северо-западе Челябинска построят новый спортклуб с магазином. Скрин
15:32
Соперник Текслера на выборах губернатора пойдет под его началом в челябинский парламент
1
15:27
Греф пообещал акционерам Сбера дивиденды в размере 50% от прибыли
15:26
В Тюмени умер ветеран ВОВ
15:24
В состав комиссий тюменской гордумы вошел новый замглавы Юрий Вавакин
15:20
Сотрудники СБУ ликвидированы в Запорожье ударами ВС РФ
15:19
Свердловского участника СВО оставили без выплаты из-за опечатки
1
15:15
Греф сделал неутешительный прогноз для банков
15:15
Курганцы разошлись во мнении из-за ареста директора КГСХА Сажиной
2
15:08
В ХМАО откроют грузинский ресторан, амбассадором которого стал Сосо Павлиашвили
15:07
В тюменской теплице рассказали, почему дорожают тюльпаны к 8 Марта
1
15:06
Фигурант дела генерала Попова отказался в суде от показаний
15:05
Шумков дал чиновникам мэрии поручение по проектированию дублера шоссе Тюнина
10
15:03
Как пройдет День оленевода на Ямале в первые дни весны. Афиша
15:00
С предприятия курганского депутата выезжают десятки перегруженных грузовиков и разбивают новую дорогу. Фото
1
14:57
Ветеранам ВОВ присвоены звания «Почетный житель города Ялуторовска». Фото
14:55
Минприроды Пермского края распродает леса
14:54
В соцсетях расходится фейковое заявление о проведении акции «Бремя героев»
14:54
Автору пермского «Счастья не за горами» не удалось выиграть спор о бренде
14:54
Свердловский мэр вступился за жену своего водителя, которая отказалась его подсидеть
14:53
Холдинг челябинского золотодобытчика займет на фондовом рынке 100 млн долларов
14:53
В Кургане начнут проектировать новый мост в сторону Заозерного
3
14:53
Широкий четверг: что нужно и что нельзя делать в четвертый день Масленицы
1
14:53
В ХМАО предприниматели распродают готовый бизнес за четверть миллиарда рублей
14:52
В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали сторонника террористов. Видео
14:48
Огромный комок волос достали челябинские врачи из желудка девочки
14:46
Роспотребнадзор разбирается с жалобами родителей на школьное питание в Сургуте
14:44
Песков — URA.RU: Россия обойдется без тарифных войн
14:44
Греф: санкции против РФ не снимут, более того, их могут ужесточить
14:40
Западные бренды столкнутся с серьезной проблемой при возвращении в Екатеринбург
1
14:35
Песков: преследование союзника Путина Додика носит политический характер
14:35
Кремль ответил на обещание Трампа «вернуть как можно больше территорий Украине»
14:35
Песков призвал не торопиться по закрытым переговорам России и США в Стамбуле
14:33
Прокуратура ХМАО добилась увольнения 13 чиновников за утрату доверия
14:31
«Нам не нужны железные предметы»: Греф поблагодарил Apple за уход из России
1
14:31
В Екатеринбург завезли партию цветов с вирусом из Эквадора
14:30
В ХМАО бизнесмен украл у мэрии деньги, прикрываясь реализацией нацпроекта
14:30
Теплая погода установится в Челябинской области
14:30
Приставы заставили бывшего студента-медика заплатить за обучение в пермском вузе
1
14:30
В центре Тюмени продают магазин торговой сети «Жизньмарт»
14:30
В музей Троицка привезли костюм актера Безрукова из сериала «Плевако». Фото
1
14:30
В Кургане семейная пара сутенеров отделалась штрафами за организацию проституции. Инсайд
2
14:26
Процесс по стрелковому делу экс-судьи из ЯНАО возобновили после долгого перерыва
14:23
Основатель «Амедиатеки» уходит с поста гендиректора СТС
14:20
Свердловчанин, толкнувший подругу под машину, попал в колонию
14:08
Уральцы отдали более 10 трлн рублей в бюджет РФ
12
14:07
Шойгу пословицей прокомментировал гарантии безопасности по Украине
3
14:06
Пилот «Уральских авиалиний», сбивший лайнером техника, избежал тюремного срока
2
14:05
В ЯНАО работодатели проверяют кредитные истории соискателей
14:05
В Гремячинске в снегу застряла скорая, спешившая с пациентом в реанимацию. Фото
14:01
Топ-10 продуктов, подорожавших на Ямале с начала года. Инфографика
14:00
Прокурор ХМАО раскритиковал полицейских за рост преступности
1
14:00
Курганцы не смогут увидеть редкий парад планет
13:58
В БДСМ-квартирах Челябинска почти не осталось мест на 8 марта
2
13:54
В Перми сдвинулись сроки создания общественного центра на улице Муромской
13:54
Скончалась звезда фильма про Супермена
3
13:51
Прокуратура вмешалась в дело о массовом отравлении в отеле «Фонград» в Миассе. Фото
13:51
«Мама, не умирай»: как екатеринбурженка собой спасала сына от озверевшего пса
4
13:50
Екатеринбуржцы продают бесплатные билеты на матч в новой ледовой арене. Скрин
13:50
На трассе Пермь — Екатеринбург по цене квартиры продается здание поста ДПС
13:48
Редактор пермской газеты уволилась после новости про изнасилование девочки
13:47
Спрятался в машине: появились детали ДТП с певцом Буйновым. Видео
16
13:44
WhatsApp* получил штраф на 17 млн рублей от Московского суда
4
13:43
В России придумали, как упростить покупку автомобилей с пробегом
2
13:40
МЧС опубликовало видео пожара в Сургуте, из которого через окно спасли мать с детьми. Видео
13:40
Прокуратура нашла люксовый Mercedes пермской чиновницы
13:39
Новый ЖК на северо-западе построит известный челябинский девелопер
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