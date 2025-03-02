Пушилин: ВС РФ начали выбивать ВСУ из Константинополя в ДНР

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ВС РФ успешно продвигаются в районе Константинополя в ДНР
ВС РФ успешно продвигаются в районе Константинополя в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные после освобождения населенного пункта Улаклы в ДНР начали выбивать украинские силы из Константинополя. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. 

«После освобождения Улаклы мы видим, что противника сейчас выбивают, и бои сейчас в Константинополе непосредственно идут. Дальнейшее продвижение также вполне очевидно», — сказал Пушилин во время эфира. Соответствующее видео размещено в его telergram-канале.

Глава ДНР обозначил, что сейчас ВС РФ расширяют плацдарм на нескольких направлениях фронта. При этом ВСУ пытаются оказывать сопротивление. В частности, бои проходят в районе Дзержинска, однако успеха противник не достигает, уточнил Пушилин. 

На днях сообщалось об ударе российских бойцов по командному пункту ВСУ в Константиновке. В результате были поражены до 10 украинских командиров. Также в Минобороны РФ рассказали о поражении украинских военных в районе Краматорска.

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Российские военные после освобождения населенного пункта Улаклы в ДНР начали выбивать украинские силы из Константинополя. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.  «После освобождения Улаклы мы видим, что противника сейчас выбивают, и бои сейчас в Константинополе непосредственно идут. Дальнейшее продвижение также вполне очевидно», — сказал Пушилин во время эфира. Соответствующее видео размещено в его telergram-канале. Глава ДНР обозначил, что сейчас ВС РФ расширяют плацдарм на нескольких направлениях фронта. При этом ВСУ пытаются оказывать сопротивление. В частности, бои проходят в районе Дзержинска, однако успеха противник не достигает, уточнил Пушилин.  На днях сообщалось об ударе российских бойцов по командному пункту ВСУ в Константиновке. В результате были поражены до 10 украинских командиров. Также в Минобороны РФ рассказали о поражении украинских военных в районе Краматорска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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