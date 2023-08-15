Shot: силовики нашли владельца склада в Махачкале, где произошел взрыв

15 августа 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Эльдар Насрулаев отправлен на опрос в СК Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Владельца склада рядом с АЗС, где произошел взрыв в Махачкале, Эльдара Насрулаева нашли. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По версии следствия, 34-летний мужчина устроил незаконный склад и хранил в автосервисе 100 тонн селитры. «Найден 34-летний Эльдар Насрулаев, который устроил незаконный склад в махачкалинском автосервисе и хранил там 100 тонн селитры», — говорится в сообщении. Отмечается, что Насрулаев отправлен на опрос в Следственный комитет. По данным канала, следователям нужно узнать, кто разрешил Насрулаеву хранить селитру в автосервисе: владелец помещений Юсуп Худиев или их арендатор Руслан Саидахметов. Уточняется, что удобрения взорвались после возгорания при технических работах, следом огонь перешел на соседнюю АЗС, где произошел взрыв цистерн и машины с газом. Ранее сообщалось, что Эльдара Насрулаева объявили в розыск. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. На данный момент известно о 35 погибших и 105 пострадавших. На территории Кумторкалинского района Махачкалы введен режим ЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что взрыв на АЗС в регионе мог случиться из-за тех, кто потворствовал халатности при выдаче разрешений, передает телеканал 360.

Владельца склада рядом с АЗС, где произошел взрыв в Махачкале, Эльдара Насрулаева нашли. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По версии следствия, 34-летний мужчина устроил незаконный склад и хранил в автосервисе 100 тонн селитры. «Найден 34-летний Эльдар Насрулаев, который устроил незаконный склад в махачкалинском автосервисе и хранил там 100 тонн селитры», — говорится в сообщении. Отмечается, что Насрулаев отправлен на опрос в Следственный комитет. По данным канала, следователям нужно узнать, кто разрешил Насрулаеву хранить селитру в автосервисе: владелец помещений Юсуп Худиев или их арендатор Руслан Саидахметов. Уточняется, что удобрения взорвались после возгорания при технических работах, следом огонь перешел на соседнюю АЗС, где произошел взрыв цистерн и машины с газом. Ранее сообщалось, что Эльдара Насрулаева объявили в розыск. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. На данный момент известно о 35 погибших и 105 пострадавших. На территории Кумторкалинского района Махачкалы введен режим ЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что взрыв на АЗС в регионе мог случиться из-за тех, кто потворствовал халатности при выдаче разрешений, передает телеканал 360.