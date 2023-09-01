Тюменский губернатор Моор заручился поддержкой нефтяников ХМАО перед выборами. Видео

01 сентября 2023 в 21:26 Размер текста - 17 +

Александр Моор поздравил нефтяников и газовиков ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор заручился поддержкой нефтяников и газовиков ХМАО перед выборами. Как сообщил источник URA.RU в политическом истеблишменте округа, Моор специально прилетел в Сургут, чтобы поздравить работников градообразующих предприятий с их профессиональным праздником. «Моору удалось включить в свой график на 1 сентября прилет в ХМАО. Вместе с губернатором Югры Комаровой он вручил награды заслуженным нефтяникам и газовикам. Много улыбался, шутил. До этого топ-менеджеры градообразующих предприятий провели встречи с коллективами, где рассказывали сотрудникам о предстоящих выборах губернатора Тюменской области. Визит Моора за неделю до их проведения — хорошая возможность напомнить об этом событии такой широкой электоральной аудитории», — рассказал инсайдер. По словам другого источника, накануне дня нефтяной и газовой промышленности он пообщался с руководством и сотрудниками «Сургутнефтегаза» и «Газпром Трансгаз Сургута». В компаниях суммарно работает около 120 тысяч человек. Информационный центр правительства Тюменской области сообщает, что в рамках рабочей поездки губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Югры Наталья Комарова поздравили с наступающим профессиональным праздником ветеранов и работников ООО «Газпром трансгаз Сургут», а также вручили награды. «Мы хорошо знаем историю нашего большого края. С огромным уважением относимся к ветеранам отрасли. Cегодня наши регионы благодаря их труду экономически устойчивы, мы имеем возможность развиваться, несмотря на все внешние вызовы. Мы с глубоким уважением относимся к тем, кто сегодня работает в нефтегазовой промышленности. Мы прекрасно понимаем, что добывать, перерабатывать, транспортировать нефть и газ требует высочайшей квалификации», — обратился Моор к нефтяникам. В выборах губернатора Тюменской области участвуют еще трое кандидатов: Денис Садовников (ЛДПР), Владимир Пискайкин (СРЗП) и Иван Левченко (КПРФ). Садовников встречался с югорчанами в Нижневартовске, Мегионе, Нефтеюганске, Сургуте и Ханты-Мансийске, а Левченко, кроме тура по ХМАО, проник на югорские месторождения, чтобы провести агитацию среди нефтяников Сургутского и Ханты-Мансийского районов. Ранее URA.RU писало, что Комарова поблагодарила Моора за развитие программы «Сотрудничество». Она отметила, что Югра поддерживает главу Тюменской области в решении этих задач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор заручился поддержкой нефтяников и газовиков ХМАО перед выборами. Как сообщил источник URA.RU в политическом истеблишменте округа, Моор специально прилетел в Сургут, чтобы поздравить работников градообразующих предприятий с их профессиональным праздником. «Моору удалось включить в свой график на 1 сентября прилет в ХМАО. Вместе с губернатором Югры Комаровой он вручил награды заслуженным нефтяникам и газовикам. Много улыбался, шутил. До этого топ-менеджеры градообразующих предприятий провели встречи с коллективами, где рассказывали сотрудникам о предстоящих выборах губернатора Тюменской области. Визит Моора за неделю до их проведения — хорошая возможность напомнить об этом событии такой широкой электоральной аудитории», — рассказал инсайдер. По словам другого источника, накануне дня нефтяной и газовой промышленности он пообщался с руководством и сотрудниками «Сургутнефтегаза» и «Газпром Трансгаз Сургута». В компаниях суммарно работает около 120 тысяч человек. Информационный центр правительства Тюменской области сообщает, что в рамках рабочей поездки губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Югры Наталья Комарова поздравили с наступающим профессиональным праздником ветеранов и работников ООО «Газпром трансгаз Сургут», а также вручили награды. «Мы хорошо знаем историю нашего большого края. С огромным уважением относимся к ветеранам отрасли. Cегодня наши регионы благодаря их труду экономически устойчивы, мы имеем возможность развиваться, несмотря на все внешние вызовы. Мы с глубоким уважением относимся к тем, кто сегодня работает в нефтегазовой промышленности. Мы прекрасно понимаем, что добывать, перерабатывать, транспортировать нефть и газ требует высочайшей квалификации», — обратился Моор к нефтяникам. В выборах губернатора Тюменской области участвуют еще трое кандидатов: Денис Садовников (ЛДПР), Владимир Пискайкин (СРЗП) и Иван Левченко (КПРФ). Садовников встречался с югорчанами в Нижневартовске, Мегионе, Нефтеюганске, Сургуте и Ханты-Мансийске, а Левченко, кроме тура по ХМАО, проник на югорские месторождения, чтобы провести агитацию среди нефтяников Сургутского и Ханты-Мансийского районов. Ранее URA.RU писало, что Комарова поблагодарила Моора за развитие программы «Сотрудничество». Она отметила, что Югра поддерживает главу Тюменской области в решении этих задач.