02 сентября 2023
01 сентября 2023

Спортсменка из ХМАО побила рекорд мира, но его не засчитали из-за ветра. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гонка героев 2015. Екатеринбург, полоса препятствий, прыжок
Спортсменка Чендакова из ХМАО пробежала полосу препятствий за 14, 91 секунд Фото:

В Стамбуле (Турция) стартовали первые забеги по пожарно-спасательному спорту. В дисциплине «Полоса препятствий» югорчанка Екатерина Чендакова побила рекорд мира, но его не засчитали из-за попутного ветра. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по ХМАО.

«Сегодня во второй попытке дисциплины „Полоса препятствий“ югорчанка Екатерина Чендакова показала лучшее время дня, обновив рекорд мира. К сожалению, этот результат не был засчитан из-за попутного ветра (>2м/с)», — написала пресс-служба в telegram-канале.

Также они дополнили, что спортсменка не расстроилась и вместо этого побила рекорд мира, но уже в полуфинале. Результат составил 15,45 секунд.

Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Стамбуле (Турция) стартовали первые забеги по пожарно-спасательному спорту. В дисциплине «Полоса препятствий» югорчанка Екатерина Чендакова побила рекорд мира, но его не засчитали из-за попутного ветра. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по ХМАО. «Сегодня во второй попытке дисциплины „Полоса препятствий“ югорчанка Екатерина Чендакова показала лучшее время дня, обновив рекорд мира. К сожалению, этот результат не был засчитан из-за попутного ветра (>2м/с)», — написала пресс-служба в telegram-канале. Также они дополнили, что спортсменка не расстроилась и вместо этого побила рекорд мира, но уже в полуфинале. Результат составил 15,45 секунд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...