В Стамбуле (Турция) стартовали первые забеги по пожарно-спасательному спорту. В дисциплине «Полоса препятствий» югорчанка Екатерина Чендакова побила рекорд мира, но его не засчитали из-за попутного ветра. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по ХМАО.
«Сегодня во второй попытке дисциплины „Полоса препятствий“ югорчанка Екатерина Чендакова показала лучшее время дня, обновив рекорд мира. К сожалению, этот результат не был засчитан из-за попутного ветра (>2м/с)», — написала пресс-служба в telegram-канале.
Также они дополнили, что спортсменка не расстроилась и вместо этого побила рекорд мира, но уже в полуфинале. Результат составил 15,45 секунд.
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