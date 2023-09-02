Челябинская полиция нашла девушку, которая разбила припаркованные во дворе авто

Девушку доставили в полицию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиция в Челябинске установила личность девушки, которая повредила припаркованные во дворе дома по улице Братьев Кашириных автомобили. Она доставлена в отдел полиции, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«Поступили два обращения от пострадавших собственников автомобилей. Участковый уполномоченный полиции выехал на указанный адрес для выяснения всех обстоятельств и сбора материалов. Личность девушки установлена, она доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили URA.RU в ГУ МВД региона.

Камеры видеонаблюдения во дворе дома по улице Братьев Кашиных, 131Б, зафиксировали, как девушка пинает ногами припаркованные автомобили. От ее ударов на машинах остались вмятины.