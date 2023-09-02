02 сентября 2023

Челябинская полиция нашла девушку, которая разбила припаркованные во дворе авто

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, полицейский, митинг, полиция, овд
Девушку доставили в полицию Фото:

Полиция в Челябинске установила личность девушки, которая повредила припаркованные во дворе дома по улице Братьев Кашириных автомобили. Она доставлена в отдел полиции, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«Поступили два обращения от пострадавших собственников автомобилей. Участковый уполномоченный полиции выехал на указанный адрес для выяснения всех обстоятельств и сбора материалов. Личность девушки установлена, она доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили URA.RU в ГУ МВД региона.

Камеры видеонаблюдения во дворе дома по улице Братьев Кашиных, 131Б, зафиксировали, как девушка пинает ногами припаркованные автомобили. От ее ударов на машинах остались вмятины.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция в Челябинске установила личность девушки, которая повредила припаркованные во дворе дома по улице Братьев Кашириных автомобили. Она доставлена в отдел полиции, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Поступили два обращения от пострадавших собственников автомобилей. Участковый уполномоченный полиции выехал на указанный адрес для выяснения всех обстоятельств и сбора материалов. Личность девушки установлена, она доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили URA.RU в ГУ МВД региона. Камеры видеонаблюдения во дворе дома по улице Братьев Кашиных, 131Б, зафиксировали, как девушка пинает ногами припаркованные автомобили. От ее ударов на машинах остались вмятины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...